Finetwork activa llamadas y SMS gratuitos a Colombia para clientes afectados por el terremoto

Archivo - Fachada de una tienda de Finetwork, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España). La operadora de telecomunicaciones Finetwork ha anunciado este martes, 31 de diciembre, la salida de su consejero delegado, Óscar Vilda, tras 20 meses en el cargo. Est - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Finetwork ha activado llamadas y SMS gratuitos desde España para sus clientes afectados por el terremoto en Colombia entre los días 10 y 23 de agosto, ambos incluidos, según ha informado en un comunicado.

La compañía ha señalado que esta medida se ha habilitado de forma automática y ha trasladado su "más sentido apoyo y cercanía" a los afectados en estos "momentos tan difíciles".

"Desde Finetwork queremos expresar nuestro más sentido apoyo y cercanía" a las personas afectadas por el terremoto, ha indicado la operadora.

El número de víctimas derivadas del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.