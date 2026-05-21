Gibraltar celebra que España proponga excluirla de la lista de paraísos fiscales

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda va a someter a consulta pública el borrador de la Orden Ministerial que propone excluir a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales al considerar que "cumple" con "los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria exigidos por la legislación española".

La consulta permanecerá abierta desde este viernes, 22 de mayo, hasta el próximo 1 de junio y permitirá al territorio británico en la península abandonar esta lista 35 años después su ingreso en 1991, según ha celebrado el Ejecutivo gibraltareño a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Gobierno de Gibraltar ha valorado "positivamente" esta medida y ha recalcado que "figura en la lista blanca de la OCDE desde 2009" y "nunca ha aparecido en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas".

En este sentido, ha recordado que España se "comprometió expresamente a retirar a Gibraltar de su lista en un plazo de dos años", pero el Gobierno español no lo hizo. En consecuencia, el Ministro Principal de Gibraltar advirtió que estudiaría "retirarse" del tratado fiscal firmado en 2021 con Reino Unido si no cumplía con lo acordado.