El Gobierno habilita nuevos grupos de flota autorizados a la captura fortuita de atún rojo

Archivo - Varios pescadores capturando atún rojo en las inmediaciones de Barbate (Cádiz) - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución en la que establece disposiciones para las capturas fortuitas de atún rojo en la campaña de 2026 por parte de los buques de todos los censos de modalidad del Cantábrico noroeste, Mediterráneo y golfo de Cádiz, así como aquellos que tengan puerto base en las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción, Algeciras, Barbate y Conil.

Según ha informado el Departamento que dirige Luis Planas, la resolución, que permite la pesca fortuita de atún rojo a más de 6.000 embarcaciones, establece las cantidades, normas, fechas de apertura y los posibles trámites para los nuevos grupos de flota habilitados. La flota autorizada podrá disponer de este aprovechamiento desde mañana, 12 de agosto.

En total se autoriza una cuota para pesca fortuita de 233,92 toneladas. Esta cantidad se organiza en 67,39 toneladas para todos los censos de modalidad del Cantábrico noroeste; 55,28 toneladas para todos los censos de modalidad del Mediterráneo; 47,25 toneladas para todos los censos de modalidad de la zona del golfo de Cádiz, y 64 toneladas para los buques que tengan puerto base en La Línea de la Concepción, Algeciras, Barbate y Conil.

Los límites de captura para todas las embarcaciones se han establecido en un atún rojo por buque y marea (o una pieza de atún rojo por buque y día si las mareas son inferiores a un día).

"En consideración a la gran recuperación experimentada por el atún rojo, en cuanto a su abundancia y presencia en el litoral español, la Secretaría General de Pesca considera especialmente importante habilitar a los diferentes segmentos de flota que han visto incrementada su interacción con dicha especie para que puedan participar de la captura fortuita de la misma", subraya el Ministerio en un comunicado.