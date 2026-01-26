El Grupo Paraguas abre el Club Metrópolis, un espacio de lujo en Madrid con gastronomía y un hotel boutique

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Paraguas, propietario de conceptos gastronómicos como Amazónico, Ten con Ten o El Paraguas, entre otros, abre este jueves el Club Metrópolis, el icónico edificio Metrópolis de la capital convertido en espacio único de lujo que reunirá gastronomía, un hotel boutique y una terraza con vistas únicas de Madrid, coronada por la emblemática cúpula con la Victoria Alada, símbolo del 'skyline' de la ciudad.

"Llevamos muchos años de trabajo en este proyecto, más de cinco, preparando este gran momento. Se ha hecho una gran inversión en el espacio. Abrir las puertas de Club Metrópolis es abrir las puertas de un edificio histórico y monumental, que ha sido testigo del paso del tiempo", ha asegurado el director del Club Metrópolis, Antonio Menéndez, en un encuentro con medios.

De esta forma, el Grupo Paraguas abre oficialmente este club el próximo jueves, justo una semana después de que el pasado 21 de enero se cumplieran 115 años de la apertura oficial del edificio. "Es una gran responsabilidad para nosotros esta apertura", ha subrayado Menéndez.

Tras más de cinco años de trabajo, el edificio, que cuenta con más de 6.000 metros cuadrados, alberga el club privado y un hotel boutique, lo que supone la primera incursión de los propietarios de Ten con Ten y Amazónico, entre otros en la hotelería y que abrirá sus puertas el 2 de febrero. El hotel contará con 19 habitaciones y estará ubicado en la tercera y cuarta planta del edificio.

Un club que tendrá una parte pública y abierta a todos los madrileños, como es la planta baja. "Queremos mostrar al mundo cómo es Madrid, y enseñar la forma en la que nos divertimos, nuestra gastronomía y vinos, el arte y la música. Así, el eslogan del club es 'Tiempo para vivir', porque es un espacio donde queremos que la gente esté a gusto, se lo pase bien y tenga la energía que tiene el Grupo Paraguas. El éxito estará en esa mezcla de la parte privada y la pública", ha subrayado.

A nivel gastronómico, el espacio cuenta en la planta menos uno y abierta al público con Spa de Langostas, que estará dedicado al mejor producto vivo y cuenta con una 'piscina' de langostas, que convive con un espacio de baile con DJ.

Para los socios está disponible el Restaurante Victoria, ubicado en la primera planta y con una propuesta de alta cocina, donde destaca la técnica y el producto, así como la Sala del Tiempo, una sala privada -que puede alquilar el socio, con una sorprendente cúpula de colores- y que comparte carta con Victoria.

En la segunda planta, La Galería, el espacio más social del club privado, con snacks, platos ligeros y bocados fáciles de compartir, que ocupan un lugar central en la propuesta. Además de estos platos informales, el cliente también puede optar por disfrutar una propuesta a la carta.

Menéndez ha avanzado que el único espacio que no abrirá hasta primavera es la "enorme" terraza de la sexta planta con vistas a la Gran Vía y Alcalá y que está coronada por la icónica Victoria alada, que hace del espacio "algo único" y que sólo estará a disposición de los socios del club.

Ahí se ubicarán El Jardín, una terraza abierta donde se rendirá homenaje a la parrilla y las brasas, mientras que La Cúpula, bajo la Victoria Alada, se convertirá en un espacio experiencial destinado a la coctelería.

CLUB EXCLUSIVO QUE YA CUENTA CON 1.500 SOCIOS

Un espacio que incluye un club exclusivo, que ocupará dos plantas del edificio y que tiene ya lista de espera tras haber agotado las membresías que se agotaron a final de año. Así, actualmente y antes de que abra oficialmente el club, ya cuenta con 1.500 socios, tiene un coste de 3.500 euros anuales y 2.000 euros de cuota de inscripción.

El objetivo de este club es liderar el circuito internacional de espacios privados de referencia, a modo de los que ya existen en Londres o Nueva York. Así, los miembros tendrán acceso a más de 200 experiencias al año, desde viajes y escapadas, eventos y fiestas privadas en torno a la música, las artes escénicas, la gastronomía y la enología, entre otras actividades relacionadas con el arte, la cultura, la salud y el bienestar.

CONCEPTOS CON PROPÓSITO Y ALMA

Por su parte, Marta Seco, fundadora junto a su marido Sandro Silva del Grupo Paraguas, ha reiterado que el grupo gastronómico busca crear "conceptos que tengan un propósito, un alma y algo más que contar". "Ante todo queremos que nuestros lugares sean sitios con alma, donde se sienta acogido y arropado", ha indicado.

"A nivel gastronómico creo que no haya un lugar con tanta variedad de opciones en tanto metro cuadrado. Que existan siete conceptos gastronómico diferentes en 7.000 metros cuadrados. Además, el mundo del vino, que para nosotros ahora es vital, por lo que Sandro quiere ensalzarlo tanto con el concepto de Library también tendrá aquí una parte protagonista", ha señalado

Por su parte, Sandro Silva ha reconocido que Metrópolis es un "edificio muy especial". "Este no es un proyecto más, es algo que empieza el jueves y va a estar para siempre. Es un edificio que nos va a contar la historia de los madrileños, de la energía que tenemos. No hay un edificio mejor", ha indicado.

"Metrópolis es un viaje por Madrid, por su manera de vivir, de encontrarse, de disfrutar. Cada planta tiene su propia vida, su ritmo y su personalidad. Aquí pasan cosas diferentes en cada espacio", ha subrayado Silva.

Con esta apertura, el Grupo Paraguas sigue consolidándose como uno de los grandes referentes de la alta gastronomía gracias a sus restaurantes como El Paraguas, Amazónico, Ten con Ten, Quintín, Numa Pompilio, The Jungle Jazz Club o The Library, entre otros.

A nivel internacional, la firma de restauración está presenta, a través de Amazónico, en Londres, Dubái, Montecarlo y Miami, inaugurado este último el pasado mes de septiembre.