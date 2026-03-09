La hostelería encara una Semana Santa de récord con 110.000 contratos y el foco en perfiles especializados

Archivo - Curso de camarero en Huelva - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN HUELVA - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Semana Santa de 2026 impulsará la creación de 110.000 nuevas contrataciones en España (+5% interanual), concentrando el sector de la hostelería y el turismo el 85% del total de la empleabilidad frente a otras industrias, según los datos extraídos de la V Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismo.

En un entorno marcado por la digitalización y la orientación al cliente, el mercado laboral demanda profesionales con competencias tecnológicas, autonomía e idiomas para garantizar la calidad del servicio ante el aumento del gasto turístico.

Bajo esta coyuntura, los perfiles de sommelier, chef repostero y coordinador de eventos se consolidan como los más demandados y mejor remunerados, con salarios que ya alcanzan o superan los 45.000 euros brutos anuales en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Tras este bloque, la industria también eleva por encima de los 40.000 euros la retribución de figuras clave como gerentes de restaurante, maîtres, baristas y directores de alimentos y bebidas (F&B), quienes deben liderar el desafío de la gestión de refuerzos estacionales y la planificación eficaz en un año en el que España proyecta superar los 96,8 millones de turistas internacionales registrados el ejercicio anterior.

BALANCE RÉCORD Y PREVISIONES REGIONALES

Este dinamismo en la contratación responde a un ciclo de actividad sin precedentes. Según los datos del INE integrados en el informe de Adecco, España cerró 2025 con 96,8 millones de turistas internacionales, un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Este flujo de viajeros ha disparado la necesidad de refuerzos estacionales, especialmente en zonas de costa y grandes núcleos urbanos.

Por regiones, las previsiones de crecimiento para esta Semana Santa las lideran las Islas Baleares (+12%), seguidas de Barcelona (+10%), la Comunidad Valenciana (+9%) y las provincias de Málaga y Sevilla (+8%), consolidando la recuperación del sector frente a otras actividades como el transporte o la logística, que tendrán un impacto menor.

Más allá de las posiciones que lideran el ranking, la estructura salarial del sector muestra una tendencia al alza para puestos de gestión intermedia con experiencia demostrada.

Los gerentes de restaurante alcanzan retribuciones de hasta 43.000 euros en el País Vasco, mientras que los maîtres o jefes de sala perciben unos 42.000 euros en Cataluña. Por su parte, el auge del café de especialidad ha elevado el sueldo de los baristas especializados hasta los 41.000 euros en Madrid.

Otros perfiles como los directores de alimentos y bebidas (F&B) y las gobernantas --clave en la operativa hotelera-- ya se mueven en una horquilla de entre 40.000 y 41.000 euros en regiones con alta densidad turística como Canarias y la Comunidad Valenciana.

DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE TALENTO PARA 2026.

La modernización operativa se perfila como el gran reto para las empresas este ejercicio. La digitalización ya no es opcional: el dominio de herramientas de gestión de reservas, control de inventarios y software de planificación de turnos es requisito indispensable para mejorar la rentabilidad.

Además, la creciente diversidad cultural de los visitantes exige una atención al cliente más especializada y personal con capacidad de resolución de incidencias.

Según el informe, la clave del éxito para las compañías este año residirá en su capacidad para integrar rápidamente a los refuerzos estacionales mediante soluciones flexibles que no comprometan la reputación online ni la experiencia final del usuario.

Ante la inminencia de la campaña, los procesos de selección ya se encuentran activos en todo el territorio nacional. Los perfiles más operativos, como camareros, personal de limpieza y ayudantes de cocina, siguen constituyendo la base del volumen de contratación.

No obstante la retribución media del sector se está viendo traccionada hacia arriba por la escasez de talento cualificado en posiciones técnicas como las de Guest Relations (hasta 39.000 euros) o ejecutivos de ventas (38.000 euros), encargados de garantizar la ocupación y la captación de cuentas corporativas.