Hyatt alcanza cartera récord de 148.000 habitaciones tras registrar su mayor cifra de contratos en cinco años

La cadena hotelera Hyatt Hotels Corporation ha cerrado el ejercicio 2025 con una cartera de proyectos (pipeline) récord de aproximadamente 148.000 habitaciones, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior.

Según ha informado la compañía, este volumen de expansión representa ya el 40% de su base total de habitaciones actual, impulsado por el interés de propietarios y desarrolladores en sus cinco carteras de marcas.

En Estados Unidos, la multinacional ha logrado su mayor nivel de actividad de firmas en un lustro, con un aumento del 30% en los contratos suscritos en comparación con 2024. Del total de proyectos en suelo estadounidense, más del 80% corresponden a construcciones de nueva planta, mientras que la introducción de marcas como Hyatt Select y Unscripted by Hyatt ha comenzado a acelerar las conversiones de activos existentes.

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA EN ASIA-PACÍFICO

La región de Asia-Pacífico se mantiene como una prioridad de crecimiento para el grupo. En 2025, Hyatt incrementó su cartera de la división 'Essentials' en China en más de un 50%. Por su parte, las firmas de nuevas habitaciones crecieron un 90% en India y un 46% en Indonesia. En Vietnam, la compañía ha reforzado su presencia mediante la incorporación de seis hoteles de la marca Wink a la enseña Unscripted by Hyatt.

El crecimiento del grupo se apoya en el rendimiento de su programa de fidelización World of Hyatt, que ya supera los 63 millones de miembros. Según datos de la corporación, los miembros del programa generan un gasto promedio un 93% superior al de los clientes no afiliados.

Por segmentos, la cartera de Lujo (Luxury), que incluye Park Hyatt y Alila, suma más de 10.000 habitaciones en desarrollo, con aperturas proyectadas en destinos como Taormina (Italia) y Sapporo (Japón).

En el segmento 'Lifestyle', la reciente adquisición de Standard International ha acelerado el interés en Europa, con aperturas previstas para 2026 en Lisboa (Andaz y The Standard) y Roma (Thompson).

Finalmente, la división 'Inclusive Collection', enfocada al segmento del lujo todo incluido, centrará su expansión en el Caribe y Latinoamérica con proyectos como el Hyatt Vivid Punta Cana y el Secrets Macao Beach, ambos previstos para 2026, mientras explora nuevas oportunidades de mercado en Arabia Saudí y el norte de África.