IAG pone en marcha desde este lunes un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros

Archivo - Aviones de Iberia - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

IAG pondrá en marcha a partir este lunes, 18 de mayo, un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 500 millones de euros con el objetivo de reducir el capital social de la compañía. En total, al amparo de este nuevo programa, recomprará hasta 300 millones de acciones ordinarias, representativas aproximadamente del 6,5% del capital social.

Así comunicó el pasado viernes el 'holding' aeronáutico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de informar de que había dado por finalizado su anterior programa de recompra, también por un valor máximo de 500 millones de euros, tras adquirir acciones equivalentes al 2,53% del capital social.

Morgan Stanley y Goldman Sachs serán los encargados de ejecutar el nuevo programa en tramos secuenciales. Realizarán las compras de acciones en nombre de IAG y tomarán todas las decisiones de negociación independientemente de la compañía, aunque sujetos a unos parámetros indicados antes del inicio del programa.

Qatar Airways Group ha acordado participar en el programa de forma proporcional para mantener su participación total en IAG al nivel que tenía inmediatamente antes de la implementación de los recientes programas de recompra de acciones de la compañía --el primero fue en noviembre de 2024--, es decir, el 25,1434% de los derechos de voto de IAG.

El programa se ejecutará mediante la compra de acciones en el mercado y la compra de acciones a Qatar Airways por un importe total máximo de 500 millones de euros --374 millones de euros por compras en el mercado y 126 millones de euros por compras a Qatar Airways--.

Las acciones se comprarán tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en las Bolsas de Valores españolas

Está previsto que este programa finalice antes del 30 de septiembre. Las acciones compradas se mantendrán en autocartera, a la espera de la aprobación de su amortización por la junta general de accionistas de IAG.

FINALIZACIÓN DEL ANTERIOR PROGRAMA

IAG comunicó el viernes a la CNMV que daba por finalizado el programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros que puso en marcha el pasado 2 de marzo tras cumplirse los términos del mismo.

En el marco de este programa, IAG adquirió más de 116,8 millones de acciones ordinarias, representativas aproximadamente del 2,53% de su capital social.

El objetivo de este programa de recompra, que la compañía propietaria de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level anunció el pasado 27 de febrero, era también el de reducir su capital social.

En consecuencia, las acciones adquiridas se mantendrán en autocartera a la espera de la aprobación por parte de los accionistas de dicha reducción de capital social en la junta general anual de IAG.

La compañía anunció el pasado mes de febrero que iba a destinar 1.500 millones de euros para recomprar acciones durante un periodo de 12 meses.