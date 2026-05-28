Icárion (W2M) incorpora un nuevo barco ante el aumento de demanda en el sector de los cruceros fluviales

River Crown, nuevo barco boutique de Icárion. - W2M

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Icárion, operador de grandes viajes de World2meet (W2M), ha anunciado la incorporación del River Crown, un barco boutique que operará por el Rin, Países Bajos y Bélgica, dentro de un contexto marcado por el aumento del 22% en la demanda de cruceros fluviales en el último año para la compañía, según un comunicado.

La nueva embarcación contará con una capacidad de entre 110 y 138 pasajeros, lo que permite reducir la densidad a bordo y ofrecer un ambiente "más exclusivo", frente al actual barco que navega en el Rin con capacidad para 160 personas, tal y como destaca la compañía.

También dispondrá de programas en salidas especiales vinculadas a los mercadillos navideños.

En cuanto al auge del sector durante el último año, éste fue más acusado en Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica, así como los cruceros navideños por el Rin con ruta por los mercadillos navideños.

En palabras del director general de Icarión, Fernando Sánchez, los cruceros fluviales están ganando protagonismo porque responden a una forma de viajar por Europa "más pausada, cómoda y experiencial".

Por ello, con la incorporación del River Crown, ha destacado que la firma da "un paso más" en esta dirección, apostando por un barco boutique, de menor capacidad, que "permite ofrecer una experiencia más exclusiva, con más espacio a bordo, un servicio más personalizado y una propuesta diferencial basada en el bienestar, la gastronomía, la comodidad y el disfrute del destino".