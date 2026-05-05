IE University presenta en Bruselas un centro de investigación para impulsar la competitividad europea

Evento de presentación de IE Competitiveness Hub Brussels. - IE UNIVERSITY

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

IE University ha presentado en Bruselas un nuevo centro de investigación aplicada que tiene como objetivo fortalecer la competitividad europea mediante el análisis y el diálogo de alto nivel bajo el nombre de 'IE Competitiveness Hub Brussels'.

La plataforma busca conectar el mundo académico, político y empresarial en cuestiones estratégicas para el crecimiento del continente como la transformación digital, la innovación, las finanzas, la energía y la seguridad económica.

En un momento complejo para Europa, la iniciativa de IE University aspira a que su actividad contribuya a la agenda 'One Europe, One Market' de las instituciones europeas, que se sitúa como un pilar central de la reforma económica de la Unión Europea para culminar el mercado único europeo.

"Europa atraviesa una fase de profunda transformación e incertidumbre. En este contexto, la investigación aplicada puede desempeñar un papel central para ayudar a las instituciones en el diseño de políticas más eficaces, basadas en evidencia científica y centradas en la implementación", ha sostenido el decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University, Enrico Letta durante el evento de presentación

La jornada ha reunido a altos responsables políticos y expertos internacionales para debatir sobre el refuerzo de la arquitectura financiera europea, entre ellos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, y el presidente del Eurogrupo y ministro de Economía Nacional y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis.

Asimismo, la plataforma se encuentra trabajando con tres proyectos para impulsar la movilización de capital, la innovación y la consolidación de la competitividad europea a largo plazo centrados entre otros temas en la canalización del ahorro de las familias o explorar un marco regulatorio para prevenir las crisis.

"Este Hub tiene una misión clara: contribuir a reforzarla competitividad de la Unión Europea. Desde IE University podemos aportar conocimiento, experiencia y valor añadido en Bruselas, en el corazón de Europa, tal y como hacemos en otras regiones del mundo. Uno de los valores que más apreciamos de la Unión Europea es su apertura al mundo, nos sentimos particularmente cómodos en una Europa con compromiso global, que construye puentes y se abre a nuevos continentes y nuevas alianzas", ha asegurado el presidente de IE, Diego del Alcázar.