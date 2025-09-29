La israelí Elbit Systems logra un pedido de drones para vigilancia marítima por 100 millones

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía israelí Elbit Systems ha cerrado un contrato de 120 millones de dólares (en torno a 102 millones de euros al cambio actual) con "un cliente internacional" --el cual no ha desvelado-- para el suministro de drones tipo Hermes 900, los cuales se destinarán a la vigilancia marítima, según ha informado la empresa en un comunicado.

El Hermes 900 es el dron más grande de Elbit Systems y, según la empresa, está diseñado para realizar una "amplia gama" de misiones que se realizan a media altitud y que requieren una autonomía larga, como labores de vigilancia o de reconocimiento tanto en el ámbito terrestre como en el marítimo.

La firma israelí ha subrayado que el Hermes 900 ha sido seleccionado por alrededor de 20 clientes en todo el mundo desde 2011 y que el nuevo contrato refleja la "demanda mundial" de sus drones de Elbit.

"Nos enorgullece haber sido seleccionados una vez más para proporcionar nuestro sistema Hermes 900 a un valioso cliente internacional. Este contrato refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nuestras soluciones y nuestro compromiso de ofrecer superioridad operativa. Elbit Systems es líder mundial en sistemas aéreos no tripulados y la continua demanda del Hermes 900 subraya nuestra ventaja tecnológica y experiencia operativa en el apoyo a misiones complejas en diversos entornos", ha ahondado el director general de Elbit Systems Aerospace, Yoram Shmuely.