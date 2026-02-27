Jordania destaca su potencial en energía y anima a las empresas españolas a invertir

Los ministros de Inversión y Energía y Recursos Minerales, Tareq Abu Ghazaleh y Saleh A. Al-Kharabsheh (centro) durante un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio el 27/02/2026. - ARCHIVO

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros jordanos de Inversión y Energía y Recursos Minerales han defendido este viernes el potencial de su país como destino para la inversión española, y han animado a las empresas españolas a participar a la Conferencia de Inversión UE-Jordania del 21 de abril.

El encuentro empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de España junto con CEOE e Icex, se ha celebrado dos meses después del inicio de una nueva fase de asociación estratégica entre Jordania y la Unión Europea (UE).

En relación a este acuerdo bilateral, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha recordado que la UE ha comprometido un paquete financiero de 3.000 millones de euros para Jordania entre 2025 y 2027, "con el objetivo de reforzar las reformas estructurales y profundizar la cooperación económica".

Durante el encuentro empresarial, los mandatarios han destacado el crecimiento de Jordania en sectores como las energías renovables y la logística, gracias al papel decisivo que ha desempeñado el reino hachemita en la reconstrucción de Siria, que ha aumentado sus exportaciones en un 354% en solo un año.

El ministro de Inversión, Tareq Abu Ghazaleh, ha asegurado que Jordania "ofrece un entorno estable y seguro, con una hoja de ruta clara de modernización económica", y ha instado a las empresas españolas a ampliar su presencia en el país.

Por su parte, el ministro de Energía y Recursos Renovables, Saleh A. Al-Kharabsheh, ha asegurado que el 27% de la energía proviene de fuentes renovables, y ha reiterado el compromiso de su país por elevar esa cuota al 40% para 2035.