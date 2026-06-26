Meliá y Rafa Nadal inauguran el hotel ZEL Fuerteventura, el primero de la marca en Canarias - MHI

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International y Rafa Nadal han inaugurado el hotel ZEL Fuerteventura, el cuarto de su marca 'lifestyle' y el primero en Canarias. El establecimiento, ubicado en la Playa de Sotavento, abrió sus puertas en un evento exclusivo ante unos 300 invitados que contó con la presencia del tenista y del presidente de la hotelera, Gabriel Escarrer.

El nuevo hotel cuenta con 142 habitaciones y se integra junto al Paradisus Fuerteventura para crear el primer 'wellness hub' del Atlántico.

ZEL Fuerteventura es, tras el Paradisus Fuerteventura y el Meliá Ibiza, la tercera apertura prevista en la alianza estratégica que Meliá firmó junto a Banca March "para desarrollar proyectos conjuntos que creen valor compartido y responsable para ambos socios, para los propios destinos y para los clientes de Banca March, que también son copropietarios de los hoteles en el marco de una estrategia de Coinversión".

Ubicado en un entorno declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, ZEL Fuerteventura enfoca su propuesta en el estilo de vida mediterráneo, el bienestar y el deporte. El complejo ofrece una oferta gastronómica de fusión local y una agenda de actividades físicas y náuticas vinculadas a la emblemática escuela de deportes de viento René Egli.