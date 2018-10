México autoriza a Telefónica y AT&T a intercambiar frecuencias y realizar el primer arrendamiento

Publicado 21/12/2015 12:36:17 CET

El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) ha autorizado a las filiales mexicanas de Telefónica y de AT&T a intercambiarse diversos bloques de frecuencia, así como a realizar el primer arrendamiento de espectro, según informa el organismo en un comunicado.

En concreto, el IFT ha autorizado un intercambio de frecuencias mediante el cual Pegaso PCS, filial de Telefónica en el país, será titular de las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en cinco regiones en la banda 1.900 MHz.

Asimismo, AT&T Norte será titular de concesiones en cinco regiones de los rangos de frecuencias dentro de la banda 1.700/2.100 MHz, mientras que AT&T Desarrollo en Comunicaciones de México será titular de la concesión dentro de la banda 1.700/2.100 MHz en una región.

En otras de las regiones, Pegaso será concesionario para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el bloque de frecuencias 1895-1900/1975-1980 MHz, mientras que a AT&T Norte S. de R.L. le ha correspondido el bloque de frecuencias 1900-1905/1980-1985 MHz.

Asimismo, el Instituto ha autorizado a Pegaso a arrendar a AT&T Comunicaciones Digitales los bloques de frecuencias que obtiene por virtud del intercambio en la banda 1.900 MHz, en las mismas regiones.

El IFT recuerda que una de sus atribuciones es administrar el espectro radioeléctrico buscando los beneficios para los usuarios, entre los cuales se encuentran la competencia efectiva en los mercados convergentes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el uso eficaz del espectro radioeléctrico y su protección.

En ese sentido, incide en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé la posibilidad de que los concesionarios puedan intercambiar entre ellos bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o recursos orbitales que tengan concesionados, previa autorización del Instituto.

El ITF debe verificar, entre otros aspectos, que este intercambio no cause alteración al planteamiento del espectro radioeléctrico, no afecte la competencia y la libre concurrencia o a terceros y hace uso eficiente del espectro radioeléctrico, "todo lo anterior en beneficio de los usuarios".

Respecto al arrendamiento de espectro radioeléctrico, la ley prevé que se lleve a cabo con su autorización, que deberá considerar entre otros aspectos, que las bandas de frecuencias sean para uso comercial o privado, que dicho arrendamiento no afecte la continuidad en la prestación del servicio y que no se generen fenómenos de concentración, acaparamiento o propiedad cruzada.

"En todo momento el Instituto deberá impulsar el mercado secundario de espectro, observando los principios de fomento a la competencia, eliminación de barreras a la entrada de nuevos competidores y del uso eficiente del espectro", agrega.