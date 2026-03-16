Navantia y Oesía llaman a aprovechar el momento "histórico" de los programas especiales de modernización

Archivo - Imagen de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' del Ejército de Tierra. A 16 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero y el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, han llamado a aprovechar el momento "histórico" que suponen los programas especiales de modernización (PEM) impulsados por el Gobierno.

En concreto, el directivo de Oesía ha señalado que dichos proyectos son un "revulsivo absolutamente disruptivo" que presentan "una oportunidad histórica" si se sabe aprovechar.

"Lo cierto y verdad es que necesitamos tener esa continuidad que nos dan los PEM", ha afirmado Furnells este lunes durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa', donde ha destacado que gracias a estos proyectos son "capaces de asegurar que en los próximos cinco años van a disponer de estas capacidades".

Asimismo, el ejecutivo ha valorado el "importante esfuerzo" que han significado estos programas.

En esta misma línea se ha expresado el máximo representante de Navantia, que ha señalado que los PEM brindan a la industria de defensa "estabilidad, lo que les permite invertir".

CAMBIO "ESTRUCTURAL"

"Invertir claramente en algo que tenemos la obligación y el compromiso que es estar a la vanguardia para que nuestras Fuerzas Armadas tengan lo último o incluso vislumbrando el futuro y para eso hay que invertir mucho en investigación y desarrollo y necesitamos esa estabilidad presupuestaria para poder hacerlo", ha asegurado.

Al hilo, Domínguez ha subrayado que esta mayor inversión en defensa, que a su juicio es un cambio "estructural", debe llegar y dinamizar toda la cadena de suministros, que es donde se "nutren y en la que se apoyan".

"Tenemos una cadena de suministros que también está formada por pequeñas y medianas empresas (pymes) y que necesitan también de esa estabilidad para consolidarse", ha indicado, enfatizando que España es un "país rico en conocimiento y capacidades industriales y se tiene que aprovechar este momento para desarrollarlas".

En este sentido, el directivo ha recalcado que existen pymes que tienen un "gran valor tecnológico", por lo que esta oportunidad industrial actual debe servir para "consolidar ese tejido industrial vinculado a la defensa" y que debe enfocarse en conseguir la soberanía tecnológica.

El ejecutivo de Oesía, por su parte, ha abogado por reducir los tiempos de respuesta de la industria de defensa de años a semanas. "Una defensa en la que el tiempo de respuesta sean semanas", ha incidido Fornells, que ha añadido que no se puede "estar diez años diseñando algo porque la realidad ya ha cambiado".

Así, el directivo ha resaltado la necesidad de "soluciones operativas en el campo de operaciones que resuelvan los problemas que allí se producen". "Tenemos que hablar y estar mucho más cerca de nuestras unidades operativas y tenemos que diseñar soluciones muy adaptadas a las necesidades operativas", ha zanjado.