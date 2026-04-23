Norwegian Cruise Line regresa a Filadelfia tras 15 años y refuerza operativa en el Atlántico Medio hasta 2028

Norwegian Jewel - NCL

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Norwegian Cruise Line (NCL) ha anunciado oficialmente su regreso estratégico a la ciudad de Filadelfia, convirtiéndose en la primera compañía de cruceros en operar desde este puerto en los últimos quince años.

Este movimiento supone un hito para la industria turística de la región del Atlántico Medio y refuerza la capacidad logística de la compañía en el mercado norteamericano, coincidiendo además con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, un contexto que la naviera aprovechará para dinamizar la demanda en la costa este.

El despliegue operativo comenzará con el Norwegian Jewel, que cubrirá itinerarios hacia Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra hasta agosto de 2026.

Según los planes de la firma, a partir de finales de ese mismo año el Norwegian Pearl tomará el relevo de las operaciones para extender el compromiso de NCL con la ciudad hasta abril de 2028.

Esta rotación de buques permitirá a la compañía no solo mantener su presencia, sino ampliar la oferta hacia destinos en el Caribe y las Bahamas, incluyendo escalas en su isla privada Great Stirrup Cay, que contará con nuevas infraestructuras recreativas a partir del verano de 2026.

Para sustentar esta expansión, la matriz del grupo, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), está finalizando la construcción de una terminal de pasajeros completamente nueva en colaboración con PhilaPort y el municipio de Tinicum.

Esta infraestructura está diseñada específicamente para optimizar los flujos de viajeros y facilitar un proceso de embarque y desembarque más eficiente, lo que permitirá escalar las operaciones comerciales y fortalecer la posición de Filadelfia como un centro logístico clave para el turismo de cruceros y el comercio internacional.

Desde la dirección de la compañía, Marc Kazlauskas ha destacado que el regreso a Filadelfia representa un hito emocional y económico que permitirá a los viajeros del Atlántico Medio embarcar directamente desde su región.

Por su parte, Jeff Theobald, director ejecutivo de PhilaPort, ha señalado que esta colaboración marca el inicio de una nueva etapa para el puerto, que busca diversificar sus ingresos más allá de la gestión de carga y generar un impacto financiero positivo y sostenido en toda la economía del estado de Pensilvania.

EXPERIENCIAS TERRESTRES GUIADAS.

La estrategia de NCL se complementa con el lanzamiento de los denominados 'Crucitours', un producto de experiencias terrestres guiadas que busca maximizar el gasto de los pasajeros en la ciudad antes o después de la navegación.

Al integrar visitas a lugares emblemáticos como el Independence Hall o el Museo de Arte de Filadelfia, la naviera no solo diversifica su oferta de ocio, sino que se posiciona como un actor relevante en la promoción cultural de la ciudad del "Amor Fraternal".

Finalmente, la capacidad de los buques empleados, que supera los 2.300 huéspedes en cada embarcación, asegura un flujo constante de turistas hacia la región.

Ambos barcos, recientemente reformados, incluyen el concepto de lujo 'The Haven by Norwegian', orientado a captar un segmento de mercado de alto poder adquisitivo, lo que refuerza la apuesta de la compañía por la calidad y la personalización del servicio en esta nueva etapa operativa en la costa este estadounidense.