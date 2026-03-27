Novartis pagará hasta 1.730 millones por la biotecnológica Excellergy

Archivo - FILED - 03 July 2014, Switzerland, Basel: The headquarters of the Swiss pharmaceutical company Novartis. The Switzerland-based drugs firm Novartis is planning to separate Sandoz, its generics and biosimilars division, into a new publicly traded - Patrick Seeger/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica suiza Novartis ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la empresa biotecnológica estadounidense Excellergy, especialista en el desarrollo de terapias para enfermedades alérgicas, por la que pagará hasta 2.000 millones de dólares (1.730 millones de euros) en función de una serie de hitos.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta al cumplimiento o la exención de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

La adquisición propuesta supondrá incorporar a la cartera del laboratorio helvético Exl-111, un anticuerpo anti-IgE de alta afinidad y vida media prolongada, que se encuentra en fase 1. La IgE es un factor clave en múltiples enfermedades alérgicas, explicó Novartis.

"Esta adquisición propuesta fortalece nuestra cartera de productos para alergias y refleja nuestra estrategia de impulsar ciencia innovadora y audaz para brindar beneficios adicionales significativos a los pacientes", declaró Fiona Marshall, presidenta de Investigación Biomédica de Novartis.

"Exl-111 está diseñado para ir más allá de la terapia anti-IgE convencional, con el potencial de lograr una supresión más rápida y profunda de la señalización de IgE, así como un mejor control de los síntomas", añadió.

De confirmarse clínicamente las expectativas, este mecanismo podría favorecer un alivio más temprano de los síntomas alérgicos, un mayor control de la enfermedad, una dosificación más conveniente y un uso más amplio en alergia alimentaria, urticaria crónica espontánea, urticaria crónica inducible, asma alérgica y otras enfermedades mediadas por IgE.