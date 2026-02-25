Petroprix elevará su presencia a seis países este año, con la ampliación de su actividad a EE.UU. y Polonia

Archivo - Estación de servicio de Petroprix - PETROPRIX - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Petroprix prevé alcanzar presencia en seis países a finales de este año, con la ampliación de su actividad en el negocio de estaciones de servicio 'low cost' a Estados Unidos y Polonia, ante el estancamiento del mercado español, informó la compañía.

De esta manera, el grupo jienense unirá estos países a su actividad ya presente en los países, además de España, de Portugal, Chile y Panamá.

La compañía, que cuenta actualmente con 190 estaciones de servicio en España, indicó que así busca diversificar su actividad "ante la creciente saturación del mercado nacional y el progresivo descenso del consumo de combustible derivado de la electrificación del parque automovilístico".

"En un mercado como el español, donde la competencia por aperturas empieza a generar canibalización y retornos decrecientes, la diversificación geográfica deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica", señaló el consejero delegado de Petroprix, Manuel Santiago.

Petroprix consideró así que la diversificación geográfica no sólo mitiga riesgos regulatorios y de mercado, "sino que permite optimizar la asignación de capital y acelerar el crecimiento consolidado".

IGUAL EL VOLUMEN DE NEGOCIO INTERNACIONAL AL DE ESPAÑA.

De cara a los próximos cuatro años, la compañía con sede en Martos (Jaén) prevé que el volumen internacional se iguale al del negocio en España. A partir de ese momento, la aportación exterior podría superar a la nacional, transformando a Petroprix en una empresa con mayor facturación fuera de su mercado de origen. Este objetivo podría alcanzarse tanto mediante crecimiento orgánico como a través de operaciones corporativas.

La expansión internacional de Petroprix se articula entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En Europa, la compañía ha reforzado su presencia en Portugal, donde opera desde hace dos años.

El mercado luso, similar al español pero con mayor recorrido de crecimiento, se ha consolidado como el primer paso natural en la estrategia exterior. Actualmente cuenta con licencias en tramitación, y prevé abrir cinco nuevas estaciones durante el presente ejercicio, con el objetivo de alcanzar en torno a 25 estaciones a medio plazo.

Además, la empresa avanza en Europa del Este. En Polonia ya disponen de equipo local y prevén inaugurar sus primeras estaciones antes de final de año.

En Latinoamérica, Petroprix ha dado un paso relevante durante el último año con la apertura de sus primeras estaciones en Chile y Panamá, tras completar los procesos regulatorios y de construcción.

La empresa subrayó que la elección de estos mercados responde, entre otros factores, "al diferente ritmo de electrificación", ya que en economías donde la transición hacia el vehículo eléctrico avanza de forma más gradual, el negocio tradicional de combustibles mantiene mayor recorrido temporal.

En el caso de Estados Unidos, Petroprix afirmó que representa una "auténtica apuesta de la compañía dado el tamaño de mercado que supone" y prevé abrir su primera estación en Carolina del Sur antes de final de año.