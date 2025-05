Planas pide a Bruselas no cometer el "error" de ignorar las expectativas del campo en la próxima PAC

BRUSELAS 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado este lunes a la Comisión Europea a no cometer el "error" de ignorar las expectativas del campo en la próxima Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027 y ha recordado las movilizaciones del sector a principios de 2024.

"Espero que la Comisión no cometa el error de hacer una propuesta que no sea y que no responda a las expectativas básicas del propio sector y este es un elemento que sinceramente me preocupa", ha reconocido Planas en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura que se celebra este lunes en Bruselas.

Según ha recordado Planas, el Ejecutivo comunitario presentará en julio el documento de perspectivas financieras y el documento de los reglamentos de la nueva PAC, en los que hay "mucha materia que discutir".

Al respecto, el ministro ha avanzado que España defenderá que la PAC tenga una "singularidad única", que cuente con un presupuesto adecuado con "una dimensión suficiente para apoyar al sector primario" y que este esté separado del resto de fondos.

"Las movilizaciones agrarias, evidentemente, pedían más apoyo, pedían más simplificación, pero, sobre todo, planteaban el foco sobre el sector primario y su reconocimiento en la seguridad estratégica de la seguridad alimentaria europea", ha apuntado Planas.