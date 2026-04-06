El precio del petróleo Brent sube a 110 dólares, con las bolsas europeas cerradas por festivo

El precio del barril de Brent - EPDATA

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1% a las 8.05 horas de este lunes y se movía en el entorno de los 110 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 0,1% y se situaba en los 111 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado un nuevo ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y que supone una ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

En concreto, Trump ha concretado este domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular. Es la cuarta fecha dada por el mandatario estadounidense desde el 21 de enero.

Este nuevo plazo de Trump, el cuarto que lanza desde el pasado 21 de marzo, se produce después de los exabruptos lanzados por el mandatario estadounidense durante la jornada de ayer y las amenazas de bombardeos contra centrales eléctricas y puentes cuando se agote éste.

"El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", declaró Trump este domingo, antes de asegurar que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", ha zanjado.

En respuesta a las amenazas de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido de que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra.

"Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la rede de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometer crímenes de guerra", ha afirmado Araqchi durante una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, de la que ha informado el Ministerio de Exteriores iraní.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático permite el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Así, Irán avisó ayer de que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel". Por su parte, el portavoz del principal centro de mando militar iraní --el Cuartel General Central del Sello de los Profetas-- ha asegurado que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.

Este mismo domingo, la agencia de noticias iraní Fars ha destacado que, de acuerdo con las últimas estadísticas sobre el tráfico marítimo por el estrecho, en las últimas 24 horas han atravesado el estrecho de Ormuz con permiso de Irán un total de 15 buques, esto es, alrededor del 10% de los que circulaban antes de la guerra.

LAS BOLSAS EUROPEAS Y LA DE CHINA Y HONG KONG, CERRADAS POR FESTIVO

En Europa, las principales Bolsas europeas (Madrid, Francfort, París y Milán) cerrarán este lunes por festivo. Las de China y Hong Kong también permanecerán hoy cerradas por la celebración del Día de los Difuntos.

Las que sí están cotizando son las de Japón y Corea del Sur, que han registrado avances tras salir a la luz informes que apuntan a un alto el fuego de 45 días en la guerra de EEUU e Israel contra Irán. En concreto, el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano avanzan cerca de un 0,9%.

Por su parte, los futuros del índice Dow Jones de Estados Unidos apuntan, de momento, a ligeros descensos, y los del Nasdaq, a apertura plana.

En España, el Ibex 35, que cerró en la jornada del Viernes Santo y que hoy no abrirá por la festividad del Lunes de Pascua, partirá mañana de los 17.555 puntos.