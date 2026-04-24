Los 'riders' de Glovo van la huelga en España este fin de semana tras el ERE que afecta a 750 repartidores

Archivo - Un repartidor de Glovo en bicicleta por una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los repartidores de Glovo irán a la huelga en toda España desde este viernes a partir de las 20.00 horas hasta el domingo, convocados por CCOO, que denuncia el "abuso laboral" que sufren los trabajadores tras el proceso de laboralización que finalizó en 2025 e insta a la plataforma a que renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que puede afectar hasta a 750 repartidores.

En concreto, la huelga que se llevará a cabo a nivel nacional, arrancará esta tarde a partir de las 20.00 hasta las 00.00 hora peninsular, y seguirá el sábado durante toda la jornada laboral, y el domingo, desde las 12.00 a las 16.00 horas.

CCOO avisa de que Glovo pretende "normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías, incluso después de años de conflicto por su modelo de contratación y tras el proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de trabajadores".

Además, el sindicato apela también a la ciudadanía para que durante los días de huelga "no realice pedidos a través de Glovo, como gesto de solidaridad con quienes sostienen el servicio y hoy están defendiendo algo tan básico como su empleo y su dignidad". "No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad", ha indicado.

Por su parte, representantes del sindicato CCOO en el Comité de Empresa de Glovo Álava han denunciado hoy un "ERE encubierto durante muchos meses" con una "cantidad de despidos masiva" a nivel estatal, más de 50 en Álava desde las últimas elecciones sindicales, y han reclamado un "convenio propio" con condiciones laborales actualizadas ya que el convenio actual, en vigor desde 2006, "se aplica sin sentarse a negociar con los comités".

En declaraciones a Europa Press, el delegado de CCOO en el Comité de Empresa Carlos Rodríguez ha explicado que Glovo Álava "ha llevado al límite las negociaciones" y ha denunciado que, paralelamente, la empresa trata de externalizar a su personal y utilizar "flotillas".

Estas "flotillas" son, según Rodríguez, "empresas de Glovo que hacen sus mismas labores", pero su externalización implicaría "deshacer el desastre organizativo, quitar antigüedad, quitar derechos, vacaciones".

De este modo, "Glovo tiene los clientes", los restaurantes, y las "flotillas" serían "una especie de ETT" que en algunos casos trabaja con repartidores "que ya han sido despedidos de Glovo". "La diferencia es que ellos le aplican otro convenio y va sacando todo el personal de la empresa madre", ha criticado.

Así, Rodríguez ha avanzado que han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo en todas las provincias en las que hay un comité de empresa de Glovo ya que "están usando a estas flotillas para minimizar el efecto de la huelga".

Hace una semana, cerca de un centenar de 'riders' de Glovo convocados por CCOO se concentraron frente a la sede de la empresa en Madrid para protestar por ese "abuso laboral".

CCOO, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones que se realizan en Glovo, ha asegurado que lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los 'riders' pese a la "ofensiva constante" de la dirección que lleva a "situaciones límite".

El personal de Glovo ha decidido proseguir con las movilizaciones que se iniciaron en varias provincias en febrero y culminar con la convocatoria esta huelga para reivindicar, entre otras medidas, que Glovo renuncie al ERE por el que pretender despedir a 750 personas.

Además, se exige que cese la aplicación de un régimen sancionador "ilegal y represivo" contra la plantilla, que se negocie un convenio colectivo propio acorde a las "condiciones de trabajo actuales", y que Glovo deje de "obstaculizar el proceso de organización de los trabajadores a través de las elecciones sindicales".