Santa Bárbara recurrirá la adjudicación de 7.240 millones en contratos de artillería a Indra y Escribano

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas arrancará esta semana los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra los dos grandes contratos de artillería adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

Esta posibilidad figuraba en el recurso contencioso-administrativo que Santa Bárbara presentó ante el Tribunal Supremo con el objetivo de bloquear 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% a la mencionada UTE para los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar nacional.

"El recurso (contra los préstamos) (...) está íntimamente ligado a un potencial recurso a la adjudicación. Por lo tanto, (...) el paso siguiente es el recurso de alzada a la adjudicación (...) Tenemos que seguir el proceso, lo cual no quiere decir que en algún momento no se llegue a algún tipo de entendimiento, que es nuestro objetivo, y se pueda levantar", ha asegurado el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, este lunes en un encuentro con medios.

"No es nuestro escenario deseable, pero es a lo que se nos ha abocado a base de no dejarnos muchas más alternativas. Algo habremos hecho mal, posiblemente, pero se ha intentado todo, os lo puedo asegurar, para llegar a un punto de entendimiento", ha añadido.

Fuentes conocedoras de la situación han señalado a Europa Press que, a pesar de que la compañía está abierta a un "entendimiento", el inicio de los trámites ante el TARC comenzará esta misma semana.

En este contexto, Page ha reiterado que la compañía, propiedad General Dynamics European Land Systems (GDELS), es la única en España que cuenta con capacidades inmediatas para fabricar los obuses de ruedas y de cadenas adjudicados a Indra y Escribano.

En esa línea, también ha lamentado que Santa Bárbara Sistemas no fuese invitada a participar en el proceso de contratación de los obuses.