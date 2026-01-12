Técnicas Reunidas entra en el mercado de licuefacción de gas de EEUU con un encargo de ingeniería y ejecución

Archivo - Instalaciones de Técnicas Reunidas - TÉCNICAS REUNIDAS - Archivo

MADRID 12 Ene.

Técnicas Reunidas ha sido seleccionada por la empresa estadounidense Coastal Bend LNG para la realización de los servicios de ingeniería de diseño (FEED) de la planta de licuefacción y exportación de gas natural que tiene previsto instalar en la costa de Texas (Estados Unidos), así como la posterior construcción de la misma.

La empresa de ingeniería española ya realizó los servicios FEED de una planta de licuefacción de gas natural en Luisiana (EEUU), pero en este caso, junto con la firma KBR, también ejecutará la fase de ingeniería, compras y construcción (EPC), según ha informado Coastal Bend en un comunicado.

La licuefacción consiste en procesar el gas natural para convertirlo en líquido (GNL) a través de su enfriamiento a muy bajas temperaturas, lo que facilita su transporte.

La empresa española trabajará en un FEED para "varios trenes de elevada capacidad", aunque todavía no se ha precisado el número de trenes, por lo que no se ha difundido el importe económico derivado del contrato.

Coastal Bend LNG anunció el año pasado que, en el desarrollo del proyecto, se aplicará el proceso Optimized Cascade (OCP) de ConocoPhillips, al cumplir su objetivo de producir gas natural licuado (GNL) competitivo en términos de costes, mitigando al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este proyecto se enmarca en tres de los ejes principales del plan estratégico 'SALTA' de Técnicas Reunidas: el impulso de los contratos de servicios, el refuerzo de su presencia en Estados Unidos y el desarrollo de actividades de descarbonización, según ha informado la empresa española en otro comunicado, en el que también recuerda que ya ha ejecutado un contrato FEED más EPC de este tipo en Egipto para SEGAS-Unión Fenosa.

CRECIMIENTO EN EEUU

Técnicas Reunidas ha reforzado su presencia en el mercado estadounidense mediante la creación de una unidad de negocio dedicada exclusivamente a Norteamérica y el establecimiento de una oficina permanente en Houston.

Actualmente, la cartera de proyectos potenciales de Técnicas Reunidas en Norteamérica asciende a 28.000 millones de euros para los próximos dos años, lo que representa en torno a un tercio del valor su cartera total.

"Coastal Bend LNG es un ejemplo de cómo Técnicas Reunidas, junto con sus clientes y proveedores de tecnología, puede desarrollar GNL bajo en carbono aplicando innovaciones de descarbonización para satisfacer las expectativas cambiantes de los mercados finales de GNL", ha señalado el director general adjunto y director comercial de Técnicas Reunidas, Arthur Crossley.