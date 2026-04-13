Telefónica se adjudica el principal contrato de comunicaciones de Navantia por 6,5 millones

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, a 7 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Telefónica registró un beneficio neto atribuido de 989 millones de euros en los tres primeros trimestres del ejercicio, un 21,7% menos en comparación con los 1.262 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica se ha adjudicado el principal lote del nuevo contrato de comunicaciones de Navantia, valorado en 6,5 millones de euros (impuestos incluidos), que garantiza la conectividad y la seguridad de las comunicaciones entre los distintos centros de la compañía pública de construcción naval, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

El contrato, dividido en dos lotes, contempla en el primero --adjudicado a Telefónica-- las comunicaciones entre centros de Navantia, incluyendo la línea de backup. También abarca el acceso a Internet descentralizado, la protección de los accesos mediante sistemas AntiDDos, los servicios de telefonía IP y Teams Phone, la telefonía móvil y los servicios de gestión y soporte '24x7', asegurando las comunicaciones de Navantia.

El importe total ofertado por Telefónica asciende a 5.385.479,89 euros sin impuestos y 6.516.430,67 euros con impuestos.

El segundo lote, adjudicado a Evolutio Cloud Enabler, incluye el backup de comunicaciones entre centros y el acceso a Internet descentralizado, con un importe total ofertado de 486.868 euros sin impuestos y 589.110,28 euros con impuestos.

Según Navantia, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y los archivos con la propuesta económica de ambos lotes están clasificados como información confidencial, por lo que se entregaron únicamente a los participantes que acreditaron la solvencia solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y firmaron el correspondiente acuerdo de confidencialidad.