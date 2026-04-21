Warsh, nominado por Trump para la Fed, rechaza ser una "marioneta" del inquilino de la Casa Blanca

Archivo - Edficio de la Reserva Federal. - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presidir la Reserva Federal (Fed) se ha enfrentado este martes al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos para defender su postulación al cargo y ha defendido no ser un "marioneta" del mandatario norteamericano.

"No. Me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el puesto y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal", ha respondido Warsh ante la pregunta de un senador sobre quienes le acusan de estar en manos de Trump.

La comparecencia ha comenzado, según lo previsto, con el discurso de apertura de Warsh --ya adelantado al día anterior-- en el que ha defendido la independencia de la política monetaria, aunque ha indicado que los banqueros centrales deben poder ser flexibles a la hora de actuar en esta materia.

En uno de los primeros turnos de preguntas, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha achacado al nominado su participación como gobernador en la Reserva Federal durante la crisis de 2008 y ha dudado de su independencia por su relación con las políticas de Trump, así como por sus activos --con un valor superior a los 100 millones de dólares--, a pesar de que ha reiterado su intención venderlos en caso de llegar a la presidencia de la Fed.

A lo largo de la audiencia, la independencia y su relación con la Administración Trump se han convertido en cuestiones recurrentes. Warsh ha querido dejar claro que su gestión al frente del instituto emisor, en caso de ser finalmente elegido, no estará tutelada por el Gobierno.

"El presidente nunca me pidió que me comprometiera con ninguna decisión particular sobre las tasas de interés, punto, y tampoco habría accedido a hacerlo si lo hubiera hecho, pero nunca lo hizo", ha indicado.

En su plan para reformar el banco central, Warsh ha mostrado su intención de priorizar la herramienta de los tipos de interés frente a la variación del balance de la Fed en materia de política monetaria, el cual ha esgrimido que solo tiene consecuencias sobre quienes cuenta con activos financieros, mientras que los cambios en el precio del dinero "afectan a un sector mucho más amplio de la economía".

También ha criticado que los gobernadores hagan declaraciones previas a las reuniones sobre decisiones de tipos, algo que ha calificado como "bastante contraproducente" y que ha extendido al resto de previsiones, como las proyecciones sobre el rumbo de los tipos --denominado 'dot plot'--.

"Necesitamos banqueros centrales humildes, ágiles, de mente abierta, capaces de reaccionar cuando disponemos de buenos datos, cuando los acontecimientos nos sorprenden", ha asegurado.

TILLIS NO SE ECHA ATRÁS EN SU BLOQUEO

El senador republicano Thom Tillis ha mostrado su apoyo al candidato para 'guardián del dólar', sin embargo, ha mantenido su negativa a apoyar su confirmación para el cargo debido a la investigación abierta por el Departamento de Justicia contra el actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Acabemos con esta investigación para que pueda apoyar tu confirmación", ha aseverado el senador, que se posiciona como la llave para que salga adelante la confirmación ante el estrecho margen entre demócratas y republicanos.

El Gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra Powell relacionada con la renovación de la sede del banco central, una acción que el jefe de la Fed aseguró que se enmarcaba en "las amenazas y la presión constante" de la Administración Trump.

"Si alguien piensa que porque un presidente te nombra puede controlarlo todo a su antojo, ese será un presidente de la Fed destinado al fracaso, si algo nos enseña la historia. Y tú has trabajado junto a algunos de los mejores, así que sé que sabrás hacerlo bien", ha añadido.

Por el momento, el futuro de Warsh continúa sin estar claro y de la decisión de Tillis dependerá, por ahora, que cuando termine el mandato de Powell al frente de la Fed, previsto para este 15 de mayo, haya un sustituto.

En este sentido, Powell ya deslizó la opción de permanecer en el cargo de manera interina hasta que se confirme quién va a sustituirle, algo ante lo que Trump arremetió amenazándole con despedirlo si sigue ese camino.