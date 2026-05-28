Zelestra vende a Promigas sus activos en Chile, Perú y Colombia por 946,5 millones y virará hacia data centers

Proyecto Aurora, planta híbrida ubicada en Chile de energía solar y BESS (Battery Energy Storage System). - ZELESTRA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Zelestra, grupo renovable español controlado por el fondo sueco EQT, ha confirmado la venta por unos 1.100 millones de dólares (946,5 millones de euros) de sus activos en Chile, Perú y Colombia al 'holding' multienergético colombiano Promigas para enfocarse en los centros de datos de Europa y Estados Unidos.

Según ha recordado este jueves mediante nota de prensa, la desinversión de su cartera latinoamericana de 3.500 MW en proyectos renovables ya operativos, en construcción o desarrollo fue originalmente anunciada en diciembre de 2025. Lleva aparejada la deuda de 'project finance'.

No obstante, Zelestra ha indicado que su división de ingeniería, adquisiciones e instalaciones seguirá operando en Chile y Perú, lo que incluye la entrega del parque solar Babilonia, ubicado en Arequipa (Perú) y pendiente de finalización.

"Con el cierre de esta transacción damos un paso decisivo en nuestra transformación estratégica: consolidarnos como un líder multitecnológico centrado en el cliente, con foco en Europa y Estados Unidos", ha explicado el consejero delegado de Zelestra, Leo Moreno.

"Es ahí donde vemos la mayor oportunidad de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos energéticos, especialmente en el segmento de los centros de datos, un mercado en el que prevemos un crecimiento exponencial y en el que ya mantenemos una posición de liderazgo", ha abundado.