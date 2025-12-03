El aeropuerto de Barajas vuela a 14 destinos de Asia tras una nueva ruta de China Southern a Guangzhou (China)

El aeropuerto de Barajas vuela ya a 14 destinos de Asia con una nueva ruta de China Southern a Guangzhou (China). - AENA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas suma la operativa de una nueva aerolínea, China Southern, que ha abierto esta semana conexión directa con Guangzhou (China), por lo que el aeródromo aumenta sus conexiones con Asia, alcanzando en lo que va de año 14 destinos, en su mayoría con China, según un comunicado.

Esta es la primera vez que esta compañía mantiene ruta con España y lo hace con tres vuelos a la semana --martes, jueves y sábado-- utilizando, de forma habitual, un Boeing 789 con capacidad para cerca de 300 pasajeros.

En el evento de llegada de su primer vuelo al aeródromo madrileño participaron altos directivos de la aerolínea junto a representantes de Aena.

Guangzhou es la tercera ciudad más poblada del destino asiático con una población estimada de 19 millones de habitantes