Bruselas no ve riesgo inmediato de cancelaciones de vuelo por escasez de combustible

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BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha descartado este viernes que exista un riesgo inmediato de "cancelaciones generalizadas" de vuelos por escasez de combustible, después de que las aerolíneas hayan advertido de que la falta de queroseno podría llevar a partir del mes de mayo a la anulación de rutas aéreas en Europa, como ya estaría ocurriendo en Asia.

"No hay indicios de una escasez sistémica de combustible que pueda provocar cancelaciones generalizadas de vuelos. Seguimos la situación muy de cerca, también con la Agencia Internacional de la Energía y el sector", ha señalado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria de Transportes y Energía, Anna-Kaisa Itkonen.

Así ha respondido después de que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA) haya estimado en un comunicado que para finales de mayo podrían empezarse a ver cancelaciones de vuelos en Europa por falta de combustible, por lo que han pedido a las autoridades que aseguren "cadenas de suministro alternativas" y que cuenten "con planes bien comunicados y coordinados en caso de que sea necesario el racionamiento", incluyendo "la flexibilización de las restricciones de espacio aéreo".

Ante esto, la portavoz comunitaria ha reconocido que el queroseno sigue siendo un punto de atención ante posibles disrupciones en el suministro, en un contexto marcado por la dependencia de importaciones y la incertidumbre en Oriente Próximo.

"Estamos preparando posibles problemas de suministro en el caso del queroseno, que sigue siendo motivo de preocupación, ya que nuestras refinerías cubren alrededor del 70% del consumo de la UE y el resto depende de importaciones", ha explicado Itkonen.

EL QUEROSENO, PARTE DE UN MERCADO "GLOBAL Y CONTINUO"

Después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtiera de posibles problemas de suministro en Europa en las próximas semanas por la crisis en Oriente Próximo, ha advertido de que la situación podría agravarse si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz, lo que obligaría a Bruselas preparar "posibles acciones coordinadas en lo que se refiere al combustible del sector aéreo".

No obstante, la Comisión ha matizado las estimaciones de la AIE y ha subrayado que estas se refieren al conjunto de Europa y no específicamente a la UE, al tiempo que ha insistido en que ello no implica que el bloque vaya a quedarse sin suministro.

Según ha explicado, el queroseno forma parte de un mercado global "con flujo continuo, apoyado en la producción constante, las importaciones y las existencias disponibles", lo que permite absorber las tensiones actuales sin que se produzca un desabastecimiento.

Bruselas ha recordado además que los Estados miembro están obligados a mantener reservas estratégicas equivalentes a 90 días de consumo, que pueden movilizarse en caso necesario, aunque por el momento el mercado se está apoyando principalmente en existencias comerciales.

En paralelo, ha defendido la necesidad de una coordinación constante con los países y la industria para seguir la evolución del mercado y determinar posibles medidas adicionales, al tiempo que ha subrayado que la UE mantiene un seguimiento "muy activo" de la situación.