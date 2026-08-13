Economía. Adif AV aumenta un 82% sus pérdidas hasta marzo por la caída del tráfico tras los accidentes de enero

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MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad, la empresa pública que gestiona la red de alta velocidad española, registró unas pérdidas de 133 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 81,7% respecto a los 'números rojos' de 73,2 millones de euros contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Esta evolución desfavorable coincide con un descenso del 20,3% en la cifra de negocios de la compañía, que ascendió a 165 millones de euros entre enero y marzo, frente a los 207 millones registrados un año antes, según se desprende de las últimas cuentas financieras de la empresa.

Esta caída en la facturación responde a la reducción del tráfico ferroviario registrada durante los primeros meses del año, después de que el servicio se viese alterado tras los accidentes mortales de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La sucesión de varios incidentes a lo largo de pocas semanas obligó a Adif a imponer limitaciones de velocidad y reprogramaciones del servicio, que junto a la suspensión del servicio Madrid-Andalucía produjeron una merma en los cánones que Renfe, Iryo y Ouigo pagan por el uso de las vías.

Además, Adif AV ha provisionado 18 millones de euros para cubrir cualquier indemnización a la que tuviese que hacer frente por el accidente de Adamuz y que no esté cubierta por su seguro de responsabilidad civil.

La reducción del volumen de ingresos también arrastró al resultado de explotación a terrenos negativos, arrojando un balance desfavorable de 40,3 millones de euros, en contraste con el beneficio operativo de 11,9 millones obtenido en los tres primeros meses del año 2025.