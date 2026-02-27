IAG cae más de un 5% en Bolsa pese a anunciar beneficio récord en 2025 y elevar dividendo un 8,9%

Archivo - Varios paneles con valores del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 14 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de IAG caían más de un 5% en Bolsa a pesar de anunciar un beneficio después de impuestos récord de 3.342 millones de euros en 2025, un 22,3% más que un año antes, y elevar un 8,9% el dividendo a repartir, junto a un nuevo programa de recompra de acciones por 1.500 millones de euros.

El 'holding' aeronaútico, propietario de Iberia, Vueling o Level, abrió la sesión del Ibex 35 con un retroceso del 0,23%, a 5,224 euros, mientras que sobre las 10.00 horas revirtió la cotización a un alza leve del 0,70%. Sobre las 11.32 horas, intercambiaba su precio por 4,93 euros con una caída del 5,65%.

De vuelta con los resultados, IAG ingresó 33.213 millones de euros, un 3,5% más, de los que 28.969 millones provenían por ingresos del pasaje. Los costes alcanzaron los 28.189 millones de euros, un 1,33% más.

Asimismo, obtuvo un beneficio operativo de 5.024 millones, lo que representa un ascenso del 17,3% con respecto a un año antes, mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 4.505 millones de euros, un 26,43% más.

Las aerolíneas del grupo --British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-- transportaron a 121,5 millones de pasajeros en 2025, un 0,4% menos, con un aumento de la capacidad del 2,4% y una demanda un 1,3% más alta.

Durante el ejercicio, la matriz de Iberia y Vueling consiguió reducir su deuda en 1.600 millones de euros, hasta los 5.948 millones, y espera poder seguir reduciéndola con el tiempo hasta que la gran mayoría de la deuda sea en arrendamientos de aeronaves.