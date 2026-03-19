IAG concede a Luis Gallego 385.162 derechos sobre acciones con consolidación en 2029

Archivo - Luis Gallego, presidente de IAG en el Foro La Toja. - WEB FORO LA TOJA - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, recibirá un total de 385.162 derechos sobre acciones ordinarias de 0,10 euros cada una bajo el plan de acciones restringidas al equipo directivo del grupo con consolidación en 2029, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, el actual presidente y CEO de Iberia, Marco Sansavini, recibirá en el mismo marco un total de 217.233 acciones del 2026 Restricted Share Plan (RSP), con consolidación en 2029.

Además, a la presidenta de Vueling, Carolina Martinoli, y al consejero delegado de British Airways, Sean Doyle, se les otorgará un total de 201.449 y 227.222 acciones, con consolidación también en 2029.

Asimismo, a Gallego se le asignan acciones diferidas, también de 0,10 euros cada una y en forma de adjudicaciones condicionadas bajo el plan de diferimiento de incentivos de la compañía, a razón de 92.937 acciones.

REMUNERACION DE 7,1 MILLONES EN 2025

Gallego percibió 7,1 millones de euros en 2025 como consejero delegado de IAG, un 12,8% más que el año anterior. Así, recibió 1,24 millones como remuneración fija y 5,9 millones de remuneración variables, compuesta esta por el incentivo anual de 1,99 millones y el incentivo a largo plazo por 3,91 millones.

La remuneración fija está compuesta por el salario base, que asciende a 1,07 millones y registró un incremento del 3% con respecto al año anterior, un aumento que se corresponde con el aumento medio aplicado a la mayoría de la plantilla y que fue aprobado hace un año tras analizar el entorno económico y con la necesidad de que siguiese siendo competitivo; las prestaciones a las pensiones, que puede ser aportado el plan de pensiones o abonado en efectivo, y complementos salariales como kilometraje, seguro médico o coche de empresa.

El incentivo anual de 2025 tuvo una ponderación del 60% del beneficio de explotación, 20% del índice de satisfacción de los pasajeros, 10% de la eficiencia de carbono y 10% de objetivos personales y estratégicos. En este ejercicio, el incentivo fue del 93,2% del máximo.