IAG crea una nueva compañía para gestionar el negocio de mantenimiento de motores del grupo

Motor. - IBERIA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

IAG ha creado una nueva empresa, IAG Engine Tech, que se encargará de gestionar el conjunto del negocio de mantenimiento de motores del grupo y operará desde las instalaciones de Iberia en La Muñoza (Madrid).

La compañía, que ha obtenido la licencia LEAP Premier MRO para el mantenimiento de motores LEAP --unos trabajos que se desarrollarán en La Muñoza-- necesita desarrollar estructuras capaces de operar "con escala global", según han informado fuentes de Iberia.

Esto implica realizar inversiones en infraestructuras, equipamiento específico, especialización de procesos y formación de perfiles técnicos específicos, algo que canalizará a través de esta nueva empresa.

En concreto, IAG Engine Tech será la compañía encargada de gestionar el conjunto del negocio de mantenimiento de motores del grupo y potenciará la producción de motores de Iberia MRO para dotarla de "mayor escala y especialización".

IAG Engine Tech contará con la entrada de un socio minoritario que aportará "capacidades industriales, presencia global e inversión" para "acelerar el crecimiento y la competitividad del negocio".

El objetivo de este negocio es alcanzar una rentabilidad de doble dígito en línea con los objetivos del grupo IAG.

El acuerdo con CFM International anunciado este lunes permite la obtención de una licencia CFM LEAP Premier MRO que cubre los motores LEAP-1A y LEAP-1B.

Este tipo de motores se está consolidando como el estándar para aviones de pasillo único, de los que se estima que representen aproximadamente el 70% del mercado en 2035, por lo que dedicarse a su mantenimiento "será uno de los principales vectores de crecimiento del sector a nivel global".

Con este acuerdo, el taller de motores de Iberia en La Muñoza se posicionará como un "hub estratégico" para actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores LEAP en Europa dentro del ecosistema global de CFM.

Sus capacidades se ampliarán progresivamente para dar soporte a operadores de todo el mundo, incluyendo las flotas de aerolíneas de IAG, con las primeras entradas de motores LEAP previstas para el primer trimestre de 2027.

De esta forma, el negocio de Motores de Iberia desarrollará, a través de IAG Engine Tech, "su mayor potencial de crecimiento impulsado por la licencia LEAP" y se posicionará "en el segmento con mayor demanda futura del mercado". Dará servicio al 100% de motores de pasillo único de IAG y tendrá foco también en el mercado a terceros.