Leo Express (Renfe) comenzará a operar desde la capital de Polonia con rutas hacia Cracovia

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Leo Express, empresa checa de la que Renfe es principal accionista, comienza el próximo domingo a operar en el mayor corredor polaco, ampliando su oferta internacional entre Polonia y República Checa, según ha informado este viernes en un comunicado.

Leo Express realizará dos viajes de ida y vuelta diarios en el corredor Varsovia-Cracovia y ampliará su red conectando con República Checa, dando servicio a una veintena de estaciones en la ruta.

Además, la empresa reforzará también el servicio en la ruta Praga-Cracovia que ya operaba, aumentando las frecuencias diarias y estableciendo una alternativa sostenible para la movilidad entre estas dos ciudades.

Asimismo, Leo Express duplicará las conexiones entre Varsovia y Cracovia a partir del 25 de junio, hasta cuatro frecuencias por sentido, y sumará una extra en la conexión a Praga, debido a la demanda "positiva", según ha explicado la empresa.

La entrada de Renfe en el capital de Leo Express en diciembre de 2021, con la compra del 50% de las acciones, forma parte de su estrategia de internacionalización y posicionamiento para participar en la operación de proyectos de movilidad en el resto de Europa.

En 2025 la compañía ha mantenido el nivel de ingresos y ha superado los 4,5 millones de pasajeros. Para este año, la empresa prevé un incremento de, al menos, 1,5 millones de pasajeros adicionales, alcanzando un total de más de 6 millones.

Con el estreno del nuevo servicio a Varsovia, se cumple un "hito" en el avance de Leo Express y en la estrategia de internacionalización de Renfe para la expansión de operaciones por Europa, destaca la compañía española.