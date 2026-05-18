O'Leary (Ryanair) pide prohibir la venta de alcohol por la mañana en los aeropuertos y limitar el consumo

Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, durante una rueda de prensa de Ryanair, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ryanair Holdings, Michael O'Leary, ha pedido prohibir la venta de alcohol en los aeropuertos durante la mañana, además de limitar el consumo a dos bebidas por persona para el resto del día, como consecuencia del aumento de pasajeros agresivos o sucesos que afectan a la actividad diaria de la aerolínea.

Así lo ha manifestado durante una entrevista para el diario 'The Times', destacando que, por estas incidencias, la compañía "hace diez años", quizás tenía un desvío de vuelo por semana, mientras que ahora es "casi uno al día".

"No consigo entender por qué alguien en los bares de los aeropuertos sirve a la gente a las cinco o seis de la mañana. ¿Quién necesita beber cerveza a esa hora?", ha añadido el máximo mandatario de la irlandesa.

En su intervención, ha insistido en que, hasta que alguien provoque un accidente que "haga estrellarse un avión y mate a cientos de personas", ningún gobierno se tomará este problema en serio.

Bajo este contexto, Ryanair viene aplicando desde hace tiempo una política de "tolerancia cero" con la mala conducta de los pasajeros, incluyendo el anuncio del año pasado de introducir multas de 500 euros.

Desde la compañía ha reiterado en numerosas ocasiones que "es inaceptable" que los pasajeros se vean obligados a sufrir interrupciones innecesarias por el comportamiento de un pasajero conflictivo.