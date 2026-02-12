El parón de pilotos y tripulantes en Lufthansa provoca casi 800 cancelaciones de vuelos este jueves

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lufthansa ha cancelado casi 800 vuelos desde aeropuertos alemanes este jueves, afectando a unos 100.000 pasajeros, por el parón de pilotos y tripulantes de cabina en protesta por sus salarios y condiciones laborales, según datos de la Asociación Alemana de Aeropuertos (BDL).

Estas acciones sindicales de los sindicatos Vereinigung Cockpit y UFO están paralizando tanto los vuelos comerciales como los de carga, y se producen un día antes de que los líderes mundiales lleguen a Múnich para asistir a la Conferencia de Seguridad.

En concreto, los pilotos se manifiestan para reclamar unas pensiones más altas, también en Lufthansa Cargo, mientras que el otro colectivo pretende forzar las negociaciones sobre varios convenios colectivos en la empresa principal, Lufthansa, y en la filial regional, CityLine.

"Necesitamos un diálogo constructivo, no una escalada", ha afirmado a 'Bloomberg' el director de relaciones laborales de Grupo Lufthansa, Michael Niggemann.

En el aeropuerto de Múnich se ha cancelado aproximadamente un tercio de los 920 despegues y aterrizajes programados, según un portavoz. Mientras, las operaciones en Fránkfurt se han desarrollado con calma y estabilidad.

En su página web, Lufthansa ha avisado que se verá obligada a ajustar su horario de vuelos, destacando que los pasajeros cuyos vuelos se ven afectados por la huelga están siendo reprogramados. En concreto, hay unos 400 vuelos programados en Eurowings, Lufthansa City Airlines y Discover Airlines.

"Lamentamos los inconvenientes que la huelga pueda ocasionar a sus planes de viaje y le agradecemos su comprensión", ha añadido en su mensaje.