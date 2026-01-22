Puente ve raro que el Iryo causara el siniestro y aclara: si fue un fallo de la vía, "no dio la cara" antes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que sería "muy raro" que el tren Iryo hubiera causado el accidente de Adamuz (Córdoba) porque era un tren "muy nuevo", y ha indicado que, si fue un desperfecto de la infraestructura, tuvo que ser "algo realmente crítico", que "no dio la cara prácticamente hasta el momento" del siniestro.

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Puente ha señalado que establecer porcentajes en este momento sobre cuál de los dos posibilidades (el tren o la infraestructura) es mayor sería "especular".

"Que sea el tren, desde luego, es muy raro, muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren (...) que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado la auscultación dinámica, geométrica, la visual y pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente", ha explicado.

El ministro ha apuntado que la infraestructura pasó todos los controles y que no se detectaron problemas en ese punto, por lo que ha insistido en descartar la falta de controles y de mantenimiento de la vía como causa del accidente de Adamuz, que ha costado la vida a 43 personas hasta el momento.

"Si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presenta el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura", ha subrayado.

El ministro ha indicado que las muescas que se han observado en el Iryo siniestrado así como en otros dos trenes que pasaron con "un poquito de anterioridad" no aparecen en otros trenes que pasaron tiempo antes. "Es decir, esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del accidente. Tiene que ser algo que ha sucedido en minutos y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar un tren, si es que es la vía", ha abundado.

En cuanto a si tiene confianza en las empresas que trabajan en la construcción de la red ferroviaria y en su mantenimiento, Puente ha asegurado que son empresas "de la máxima solvencia" que no sólo trabajan en España, sino que son un "referente mundial".

"Ahora mismo, cualquier país que quiere desarrollar un trazado ferroviario de alta velocidad cuenta con las empresas españolas. Por tanto, las empresas tienen todas las garantías", ha insistido.