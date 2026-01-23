Transportistas denuncian "situación caótica" con 10.000 camiones embolsados en vías "sin un solo copo de nieve"

Archivo - (I-D) El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante una rueda de prensa, en la Dirección General de Tráfico, a 10 de enero de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia, el mi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha denunciado la "situación caótica" que a su juicio están generando las restricciones impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la red viaria por la borrasca Ingrid, lo que ha provocado que haya "más de 10.000 camiones embolsados en carreteras" en las que no ha caído "un solo copo de nieve", todo con base "en una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse".

El comunicado respaldado por las principales organizaciones de transportistas ha indicado que hay "miles de conductores con sus mercancías, incluyendo animales vivos, mercancías perecederas y peligrosas", que "aguardan en carreteras limpias la llegada de la nieve para quedar, ahora sí, cercados definitivamente". "Todo ello por la orden delirante emitida desde la DGT", ha reprochado.

"Este comité nacional exige la adopción de medidas urgentes para que se reactive el tráfico rodado en atención a la realidad de las vías y no a meras especulaciones", ha reclamado la CNTC, a la vez que ha advertido que "esta situación dantesca amenaza con prolongarse hasta el domingo", con "las consecuencias que ello puede tener para los conductores retenidos a la fuerza, junto con sus vehículos y mercancías".

El comité ha alertado que esta situación puede provocar "el consiguiente riesgo de pérdida de alimentos, muerte de animales y más que probable desabastecimiento de la población",

Por ello, han exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "medidas urgentes", entre ellas la del "cese inmediato" del director general de Tráfico, Pere Navarro. "Ha demostrado una absoluta falta de humanidad y completa incapacidad para gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año", han lamentado.

QUEJA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha señalado que estas "decisiones preventivas, adoptadas sin una verificación efectiva y continua de la situación real de la red viaria, generan un grave perjuicio al transporte de mercancías y a sus profesionales, que ven paralizada su actividad sin que concurra una causa de fuerza mayor que lo justifique".

Por ello, la CETM ha reclamado que, antes de recurrir a "restricciones indiscriminadas", se activen de manera eficaz todos los medios disponibles --quitanieves, extendido de sal y recursos humanos y materiales-- para "mantener la circulación en condiciones de seguridad adecuadas".

Asimismo, ha pedido a las administraciones responsables "una gestión más equilibrada y proporcional de las situaciones meteorológicas adversas", basada en "la realidad sobre el terreno y no únicamente en previsiones que, como se ha demostrado en esta ocasión, no siempre se cumplen".

81 CARRETERAS AFECTADAS

La DGT ha comunicado en su último boletín que el número de carreteras afectadas por el temporal de frío y nieve que se ha registrado en buena parte de España se ha elevado a 81, catorce de ellas en la red principal.

Además, DGT ha informado de la prohibición de la circulación de camiones en las vías que conectan Madrid con el norte y el noroeste, especialmente en la A-1 (desde Madrid hasta Burgos), en la A-2 (entre Guadalajara y Soria), en la AP-1 (entre Burgos y Miranda de Ebro, en la AP-6 (desde Guadarrama hasta Ávila) y la A-15 en Soria.

Las limitaciones para el transporte pesado se extienden también al noroeste peninsular, con prohibiciones en la A-52 y la A-6 a su paso por Zamora, afectando a las conexiones con Lugo y Orense. Además, es obligatorio el uso de cadenas para circular por la A-6 en Lugo, mientras que la A-1 a su paso por el norte de Madrid y Burgos se mantiene transitable pero con precaución.

Por otro lado, la nieve condiciona el tráfico en la A-50 (Ávila y Salamanca), la A-73 (Burgos), la A-66 y la AP-66 (León y Zamora), así como en la A-231 (León y Palencia), la A-8 (Lugo) y la AG-53 (Pontevedra). En estos puntos se recomienda extremar la precaución ante la presencia de nieve en la calzada.

Las autoridades piden a los conductores informarse del estado de las carreteras antes de circular, evitar desplazamientos innecesarios y no olvidar el uso de cadenas o neumáticos de invierno para garantizar la seguridad durante el trayecto.