Agro.- El 'Tapas24' de Barcelona culminará su 20 aniversario con un showcooking de Carles Abellan

Archivo - El local de la esquina Diputació-Passeig de Gràcia de Barcelona - TAPAS24 - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El bar 'Tapas24' de Barcelona, que conmemora su 20 aniversario con actividades durante 2026, culminará las celebraciones a principios del próximo año con un showcooking de su fundador, el cocinero y empresario Carles Abellan.

Será uno de los principales premios a los clientes por este aniversario: los ganadores de este evento (y de otros sorteos de cenas y experiencias) se sabrán a finales de año a través del perfil de Instagram @tapas24barcelona, informa el establecimiento en un comunicado.

Durante el año, muchos chefs están decidiendo tapas para la carta del local: los próximos meses lo harán Raül Balam ('Moments'), Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu Casañas ('Disfrutar'), Max y Stefano Colombo ('Xemei') y Marc Ribas, conductor del programa de TV3 'Joc de Cartes' de TV3, donde en 2025 se consideró al local como mejor bar de tapas de Barcelona.

Hasta ahora ya han propuesto sus tapas Ferran Adrià, el pastelero Christian Escribà, los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, Nandu Jubany, Quim Marquès y la periodista especializada Cristina Jolonch.

'Tapas24' ha superado los 2 millones de clientes en el local de la esquina Diputació-Paseo de Gràcia, donde abrió en 2006 como bar de tapas tradicionales interpretadas por Abellan.