Aldeas Infantiles amplía su respuesta humanitaria para atender a 7.680 niños y familias por los terremotos de Venezuela

Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha un Plan de Respuesta Humanitaria que combina la intervención inmediata con la recuperación de las familias y las comunidades a medio y largo plazo. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha un Plan de Respuesta Humanitaria para atender a 7.680 menores y familias afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado mes de junio y que han dejado, hasta el momento, más de 5.200 fallecidos y 16.700 heridos, así como el desplazamiento de más de 17.900 personas y daños en más de 2.500 infraestructuras.

La organización, presente en Venezuela desde hace más de 47 años, ha puesto en marcha este plan que combina la respuesta inmediata con acciones de recuperación a medio y largo plazo. Entre las prioridades figuran la protección de la infancia, el apoyo psicosocial y la cobertura de las necesidades básicas de las familias.

"Solo hemos visto el comienzo de esta tragedia. Ahora empezaremos a ver todo sus efectos y consecuencias. Las labores de rescate continúan, se siguen retirando escombros y muchas familias todavía mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos", ha asegurado la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Venezuela, Ilvania Martins.

La ONG ha advertido de que muchos menores han perdido sus hogares o se encuentran separados de sus familias, por lo que su respuesta inicial se ha centrado en garantizar que ningún niño quede solo o desprotegido. Para ello, trabaja en coordinación con las autoridades competentes para ofrecer acogimiento alternativo temporal hasta lograr la reunificación familiar.

Desde el inicio de la emergencia, Aldeas Infantiles SOS ha prestado apoyo a 277 familias de Petare (Caracas) y Turmero (estado Aragua). En total, 1.057 personas han recibido alimentos, medicamentos y kits de agua, saneamiento e higiene, además de atención psicológica para hacer frente al impacto emocional de los terremotos.

Asimismo, la organización ha puesto en marcha sesiones grupales de apoyo psicosocial para menores y sus cuidadores, ha creado Espacios Amigos de la Infancia para ofrecer entornos seguros donde jugar y recuperar parte de la rutina y ha habilitado una línea telefónica de Primeros Auxilios Psicológicos para atender a las personas afectadas por las más de 1.400 réplicas registradas desde el 24 de junio.

"Cada vez que se produce una réplica sentimos que volvemos a vivir los grandes terremotos del 24 de junio. La continuidad de estos movimientos ha incrementado el nerviosismo y la incertidumbre entre la población", ha explicado Martins, quien ha advertido de que están detectando casos de estrés postraumático, miedo, ataques de pánico y ansiedad, especialmente entre los niños, que sufren pesadillas.

Además, el Plan de Respuesta Humanitaria contempla medidas para favorecer la recuperación de las comunidades afectadas, entre ellas la creación de espacios temporales de aprendizaje para garantizar la continuidad educativa de los menores y el acompañamiento a las familias para recuperar sus medios de vida y reforzar su resiliencia frente a futuras crisis.