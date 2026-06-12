Un total de 17.500 personas corren en 14 ciudades por la infancia refugiada en la carrera de Alboan y Entreculturas

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BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17.500 personas han participado en 14 ciudades del Estado en la XV edición de 'Corre por una causa', organizada por las ONG Alboan y Entreculturas desde el mes de febrero, en apoyo "del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados y desplazados forzosamente". Los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos que Alboan y Entreculturas impulsan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

Según han explicado desde la organización, desde el mes de febrero se han celebrado diversas carreras en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, León, Vitoria-Gasteiz, Cádiz-Puerto de Santa María, Córdoba, Úbeda, A Coruña, Santiago de Compostela, Barcelona y Valencia, y llegará a Tudela el próximo otoño.

Además, se han organizado carreras escolares en diferentes localidades, fomentando desde edades tempranas los valores del deporte, la educación y la solidaridad, han añadido.

"Todo este apoyo social permitirá impulsar los proyectos educativos que Alboan y Entreculturas desarrollan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, donde acompañan a niños, niñas y adolescentes que han tenido que abandonar sus hogares a causa de los conflictos armados y la violencia", han informado.

A través de estos programas, ambas organizaciones trabajan junto a comunidades educativas para garantizar espacios seguros donde aprender, jugar, relacionarse y construir oportunidades de futuro.