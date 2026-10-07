20 años de la Ley de Dependencia: del origen en 2006 a la reforma en 2026

La directora general del Imserso, Mayte Sancho - IMSERSO

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha celebrado esta semana un acto para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, en el que han recordado los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en 2006, más conocida como ley de Dependencia, poniendo de relieve la importancia de los primeros pasos hasta llegar a la situación actual.

El acto, celebrado con el lema '20 años transformando los cuidados: de la ley de dependencia hacia la futura Convención Internacional de los derechos de las personas mayores', ha sido inaugurado por la directora general del Imserso, Mayte Sancho, que ha indicado que la reforma de la Ley de Dependencia, publicada en el BOE precisamente el pasado 3 de octubre, no hubiera sido posible sin la base de la ley de 2006: "Somos defensores de la memoria y es importante recordar procesos que nos han llevado al actual estado de bienestar".

La directora general del Imserso ha explicado que la reforma de la ley ha sido "un trabajo arduo, complicado, a veces frustrante, en el que ha habido que negociar mucho y hacer un ejercicio de flexibilidad, lo que no es frecuente hoy día", pero ha felicitado a los artífices de la ley de 2006 porque "sin ella, esto no hubiera sido posible".

Tanto la ley original de 2006 como su reforma de 2026 han enmarcado el acto del Imserso. Así, la directora del Instituto ha dado paso a la primera mesa, moderada por el exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que ha citado a Emilio Lledó para señalar que "sin memoria histórica, no hay futuro" y ha rememorado cómo se llegó a la ley de 2006.

La mesa redonda ha repasado los orígenes de la ley y del camino de la normativa de dependencia en España con los testimonios de tres exdirectores del Imserso: Héctor Maravall, Ángel Rodríguez Castedo y Pilar Rodríguez (actualmente presidenta de la Fundación Pilares) y Pablo Cobo, exsubdirector de Planificación del Instituto.

Todos ellos han recordado cómo se elaboró la ley de 2006, en qué países se fija España, qué fortalezas se aprenden de ellos o los pasos previos hasta llegar finalmente a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La reciente reforma de la ley ha protagonizado otra de las mesas redondas, moderada por la subdirectora de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Esther Pérez de Vargas, que ha contado con Gregorio Rodríguez Cabrero, del Grupo de Investigación en Políticas Sociales Joaquín Costa de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha hecho una exposición sobre los sistemas europeos de cuidados; Elia Gómez Castro, consultora del Servicio de Información sobre Servicios Sociales (SIIS) y experta en dependencia, que ha profundizado en la reforma actual destacando la incorporación de un enfoque de derechos humanos en la normativa española de dependencia, y Mayte Sancho, que ha dado las gracias "al pasado y al presente", a los que elaboraron la ley de 2006 y a los que han trabajado en la reforma de 2026.

El encuentro ha contado con otras dos mesas redondas, dedicadas a la futura Convención de Derechos de las Personas Mayores. En la primera, moderada por la jefa de servicio de Relaciones Internacionales del Imserso, Mercedes Gallego, se han abordado las lecciones que hay que sacar del MIPAA (Madrid International Plan of action on Ageing) forjado en 2002, de cara a la futura Convención.

El excomisario de la Segunda Asamblea del Envejecimiento de 2002, Aurelio Fernández, ha ofrecido la perspectiva desde el ámbito de la ONU, para posteriormente atender al ámbito estatal expuesto por la subdirectora de Promoción y Prevención del Ministerio de Sanidad, Estefanía Garcia Camilo. Mientras, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, ha recordado la importancia en estos procesos de la participación directa de las personas mayores.

En la segunda mesa, moderada por el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eduardo Merino, han participado la profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, Aída Díaz-Tendero Bollain, que ha destacado los estándares que ofrecen los derechos humanos como objetivos que las políticas públicas deben intentar alcanzar.

Esta mesa también ha contado con el delegado para Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, Gregorio Saravia, que ha puesto el acento en la participación de las personas mayores con discapacidad en la futura norma de la ONU; la responsable de incidencia y formación de Helpage International España, Belén Martínez Perianes, que ha pedido que las diferentes "miradas" tengan hueco en la futura Convención; y el consejero para Asuntos Internacionales e Iberoamérica del Imserso, Manuel Veguín, que ha expuesto el camino recorrido hasta ahora por la Convención y los próximos pasos para su redacción, así como la participación del Imserso en el proceso.

El acto ha sido clausurado por Mayte Sancho, que ha inaugurado una exposición fotográfica sobre los principales hitos, protagonistas y escenas en la trayectoria del Imserso, que puede visitarse en la sede central del Imserso en Madrid.