Alegría afea al PP que quieren dar "carnés de feministas" al acusarla de "ponerse tapones ante las orgías de compañeros"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Jaime Miguel de los Santos González ha afeado a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que "use tapones para no enterarse de las orgías" de sus compañeros de partido en alusión a las fiestas del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, con prostitutas, a lo que ella ha respondido reprochando a los populares que van al Congreso a "repartir carnés de buenas y malas feministas".

"Dice que es feminista de un Gobierno que tenía entre sus filas a quien, con dinero de todos, pagaba a sus amantes y las colocaba en empresas públicas, que está en coalición con otro partido cuyó gurú era un agresor sexual o un vicepresidente que, según Sánchez, era un maltratador", ha asegurado De los Santos en la sesión de control al Gobierno.

"Una feminista que debe dormir con tapones, porque si no, no se entiende como compartiendo edificio con el señor Ábalos no se entera de las orgías que se estaba montando a pocos metros de su suite, ni tampoco tuvo conocimiento de las denuncias que los trabajadores del parador de Teruel pusieron", ha insistido el dirigente popular.

Y, en su opinión, desde que el PSOE gobierna "hay menos democracia y más niños al límite de la pobreza absoluta, porque la educación es el único ascensor social". Mientras para Alegría, según ha añadido, "el único ascensor que le interesa es el que le permita trepar a costa del señor Lambán o de quien haga falta".

Ante estas acusaciones, la titular de Educación ha reprochado a los populares que le pidan explicaciones sobre "algo que supuestamente sucedió en un espacio donde no estaba", mientras "les parece normal que su jefe de filas se subiera a un yate con un narcotraficante, se hiciera fotografías con él y dijera que no sabía a qué se dedicaba".

Ha recordado, asimismo, que mientras el PP va al Congreso a "repartir carnés de buenas y malas feministas", ha sido, gracias al PSOE, que "el aborto sea legal, que se permita el matrimonio igualitario y que los permisos de maternidad y paternidad estén igualados". Por ello, ha añadido Alegría, no va "a permitir ninguna lección de un partido que ha votado en contra de todos estos avances".

Ante estos argumentos, ha acusado al diputado popular de ir al Congreso a "continuar con la campaña de mentiras y insidias" del PP desde que ha sido elegida secretaria general del PSOE en Aragón. Pero, "han dado en hueso", les ha advertido la portavoz del Gobierno para quien el "cinismo" del PP "no tiene límite".

Por ello, y ante el próximo Congreso de los populares, ha recomendado a De Los Santos "si quiere llegar a lo más alto de su partido" que siga "la trazabilidad del señor Feijóo con su política sucia y rastrera". Aunque, ha añadido, "no les dió resultado en 2023, ni les va a dar en 2027".