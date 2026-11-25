1137426.1.260.149.20261125201346 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i) y la candidata de Frente Amplio Ada Colau (d), durante la manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada por Comisión 8M, a 2 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a las mujeres a votar "en masa" en las elecciones del próximo domingo para "poner a la extrema derecha en su sitio". Así se ha expresado al inicio de la manifestación convocada por la Comisión 8M por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar y las mujeres vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades y vamos a seguir avanzando hasta acabar con la violencia machista", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que uno de los partidos que se postula para llegar a La Moncloa, Vox, siga negando la violencia machista cuando se han registrado 47 asesinatos de mujeres en lo que va de año, una cifra que puede elevarse a 48 si se confirma el presunto crimen machista registrado este mismo miércoles en Bullas (Murcia).

"Llevamos 48 mujeres asesinadas y Vox sigue negando la violencia machista y, por lo tanto, sigue alentando la violencia machista, ofreciendo impunidad a la violencia machista, encubriendo a los agresores", ha denunciado.

Por ello, Colau ha trasladado su solidaridad y afecto a la familia y allegados de la víctima de este último asesinato y ha recalcado que no va a permitir que se normalice la violencia contra las mujeres. "La única cifra con la que nos conformamos es cero mujeres asesinadas", ha subrayado.