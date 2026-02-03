Convocado los Premios Nacionales de Dispacidad Reina Letizia para reconocer la labor en materia de inclusión

Archivo - La reina Letizia tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia en una pasada convocatoria. - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Patronato sobre Discapacidad ha convocado los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia con el objetivo de estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas físicas y jurídicas en materia de inclusión, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La convocatoria incluye cinco categorías: Investigación e innovación; accesibilidad y diseño universal en municipios; defensa de los derechos humanos humanos de las personas con discapacidad; igualdad de género y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad y cultura inclusiva.

Por cada categoría se concederá un único premio, o con carácter excepcional, este podrá ser compartido, que consistirá en la entrega de un diploma conmemorativo y una placa o figura, símbolo distintivo y acreditativo del galardón concedido. Podrán otorgarse, en el número que determine el jurado, menciones especiales del premio a las candidaturas mejor valoradas tras la ganadora, mediante diploma.

Asimismo podrán entregarse títulos como participantes a todas las demás candidaturas que hayan sido objeto de valoración por parte del jurado.

Los premios podrán concederse 'ex aequo' o, en su caso, declararse desiertos si se considera que las candidaturas no reúnen los méritos suficientes para ser galardonados. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a partir del día 4 de febrero.