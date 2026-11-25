Manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feministas abolicionistas convocadas por el Foro de Madrid y el Movimiento Feministas han recorrido la Gran Vía madrileña para clamar contra "la barbarie" de la violencia machista, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.

La manifestación ha congregado a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital y ha partido pasadas las 19:00 horas desde la confluencia de Alcalá con Gran Vía al grito de "Viva la lucha de las mujeres".

Tras una pancarta bajo el lema 'Paremos la barbarie', las manifestantes han comenzado a marchar entre cánticos como "No es no, lo demás es violación"; "Abascal, vuelve a tu corral"; "Fuera el rosario de nuestros ovarios"; "Con ropa o sin ropa, yo decido quien me toca".

CANDIDATOS TACHADOS: "NO TENEMOS OPCIÓN"

Además, han portado carteles en los que se podían leer mensajes feministas relacionados con las elecciones generales del 29 de noviembre: "Feminismo no vota traidores"; "Mi voto exige derogar la Ley Trans"; "Mi voto exige frenar la violencia sexual" o "No tenemos opción" con todos los candidatos a la presidencia tachados.

En declaraciones a medios antes de partir con marcha, las portavoces de las organizaciones se han mostrado "consternadas y tristes" por un posible nuevo crimen machista, esta vez en Murcia. De confirmarse, sería la asesinada numero 48 este año.

En concreto, las convocantes denuncian que los asesinatos de las víctimas de violencia machista "se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas". En total, en lo que va de año el Ministerio de Igualdad ha registrado 47 crímenes machistas y 1.388 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Las feministas también piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional. Además, solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

En cuanto a la violencia sexual, reclaman investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar y corregir la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí', "con pleno respeto a las garantías judiciales de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a exigir respuestas que protejan de verdad".

LEY ABOLICIONISTA, PROHIBICIÓN DEL BURKA Y CAMBIO DE LA LEY TRANS

Igualmente, exigen una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Además, denuncian la pornografía que "normaliza la violencia, el acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento", así como los "vientres de alquiler" y "los negocios que explotan la capacidad de gestar".

Del mismo modo, apuestan por prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control". Para las organizaciones, "ninguna tradición ni precepto religioso puede prevalecer sobre sus derechos".

En esta línea, apuestan por revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque "comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

ASISTENCIA DE PSOE Y PP

A la marcha de Foro de Madrid y Movimiento Feminista ha acudido una delegación socialista, integrada por los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Óscar López, y Sara Aagesen.

También ha contado con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuya última aparición en una marcha de reivindicación feminista en Madrid data del 8 de marzo de 2024; y la secretaria de Organización del PSOE, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró.

"Quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres de este país de todas las generaciones y quiero decirles que este próximo domingo voten en defensa propia, por ellas mismas, por sus hijas por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas, pero también un llamamiento a todos los hombres que creen en la igualdad, en la causa feminista", ha asegurado Torró en declaraciones a medios antes de participar en la marcha.

REDONDO, EN VALLADOLID

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a diferencia del año pasado -cuando sí acudió a la marcha del Foro de Madrid y del Movimiento Feminista-, este año no ha participado en la convocatoria, ya que ha viajado a Valladolid para sumarse a la manifestación de su ciudad.

Mientras, por el PP, una delegación encabezada por la coordinadora de Igualdad de la formación, Sofía Acedo, y el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, ha asistido a la manifestación organizada por las feministas abolicionistas.

"Me niego a que desde el Partido Socialista se meta miedo a ningún ciudadano", ha afirmado Jaime de los Santos, al tiempo que ha señalado que, de todas las "salvajadas" de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, "la más lamentable y trágica es la que ha impactado de forma directa contra las mujeres".

Esta marcha ha sido una de las dos que ha tenido lugar este miércoles por el 25N en Madrid, lo que vuelve a evidenciar la división del feminismo en la capital. A las 19:00 horas ha salido desde Neptuno la organizada por Comisión 8M con el lema 'Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista'. En esta concentración participan Frente Amplío y Podemos.