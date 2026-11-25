Feministas en la marcha de la comisión 8M. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feministas "antifascistas y antirracistas" han abucheado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su paso por el Ayuntamiento de Madrid y han cantado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que es "una perla" al ritmo de Rosalía criticando su gestión de la lucha contra las violencias machistas, al tiempo que han reivindicado la vivienda digna al ritmo de Aitana que, según han asegurado, "si pudiera, estaría en esta manifestación".

"Es una Ayuso, nadie se fía, es una Ayuso, una que mucho ha robado. Vaya perla amigas", han cantado durante la marcha convocada por la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid, que recorre el centro de la ciudad, desde Neptuno hasta Sol.

Además, han parado ante la Consejería de Educación para pedir la dimisión de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, por no sentarse con los profesores en huelga, y han reivindicado la educación pública al grito de manos arriba por la educación".

DE NEPTUNO A SOL

La manifestación, que discurre desde la Plaza de Neptuno hasta la puerta del Sol, ha arrancado pasadas las 19:15 horas, bajo el lema 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista' y al mismo grito al grito de 'Feministas antifascistas'.

Además de las convocantes, en la pancarta de cabecera participan representantes de otros movimientos sociales como las docentes en huelga, el Sindicato de Inquilinas, trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género y los Espacios de Igualdad.

Con esta decisión, quieren destacar la unidad de los movimientos sociales y subrayar que "derechos como la vivienda digna y la educación pública son condiciones fundamentales para garantizar una vida sin violencias".

"MENOS MINUTOS DE SILENCIO Y MÁS ALTERNATIVAS HABITACIONALES"

En las pancartas que portan las manifestantes se pueden leer lemas como: 'Menos minutos de silencio y más alternativas habitacionales', 'No a la violencia judicial', 'Vivienda digna para escapar, justicia real par sanar' y 'Bollos, trans y feministas en la misma lista'.

Durante la marcha, también han recordado a las mujeres asesinadas con lemas como "ni una menos" o "no estamos todas" y han arremetido contra el patriarcado al grito de "estamos hasta el culo de tanto machirulo" o "el patriarcado me da patriarcadas'.

Tampoco han faltado los cánticos "Sola y borracha quiero llegar a casa" o "No es no, lo demás es violación" junto a otros lemas nuevos como "las abuelas bolleras son la resistencia".

El problema de la vivienda también ha estado presente entre las reivindicaciones y para protestar contra la subida del alquiler, han recurrido a una canción de Aitana que, según han dicho, "si pudiera habría venido a esta manifestación".

"Él me dice que solo son mil euros, yo le digo que es todo mi sueldo, no te voy a pagar, vamos a organizar una super huelga", han cantado al ritmo de 'Superestrella'.

CONTRA LOS DISCURSOS DE LA "DERECHA Y LA EXTREMA DERECHA"

La Comisión 8M denuncia las agresiones contra sus cuerpos, vidas y territorios, plantando cara a los discursos de la "derecha y la extrema derecha", quienes, según el texto, "se empeñan en negarlo" y en volver "a etapas siniestras de silencio e impunidad".

"Venimos también en el contexto de unas elecciones generales, en cuya campaña apenas han aparecido las violencias machistas. Es más, si han aparecido ha sido en boca de negacionistas", ha lamentado la vocera de la Comisión 8M, Cecilia Cienfuegos, en declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha. En este sentido, ha asegurado que son "el único freno posible a su ola de odio" y a la "motosierra" que es "la aliada por excelencia de las violencias machistas".

Desde una perspectiva estructural e interseccional, el manifiesto de las convocantes asegura que las violencias machistas no son casos aislados, sino "consecuencia de un sistema que sostiene la desigualdad y la violencia como ejes vertebrales del control patriarcal, capitalista y colonial".

CONTRA EL ACOSO DIGITAL, LAS VIOLENCIAS SEXUALES Y LA VIOLENCIA VICARIA

Asimismo, alzan la voz contra el acoso digital, las violencias sexuales y la "desprotección" frente a la violencia vicaria, al mismo tiempo que exige que las instituciones reconozcan a menores y adolescentes como "víctimas directas de violencia machista" y escuchen a las madres protectoras.

En el texto, Comisión 8M vincula la erradicación de la violencia con el acceso a un hogar y advierte de que "la violencia machista también desahucia" y que la crisis habitacional obliga a muchas mujeres a seguir conviviendo o a regresar con sus agresores.

Por ello, exige "vivienda digna y segura para todas y todes", el fin del "hostigamiento institucional" contra los barrios y lanza una consigna explícita en defensa de la Cañada Real: "¡Cañada se queda!".

El feminismo ha vuelto a salir dividido en Madrid este año, ya que al mismo tiempo, otra manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista recorre las calles de Alcalá y Gran Vía bajo el lema 'Paremos la barbarie'. A esta marcha han acudido la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la candidata de Podemos Irene Montero.