Foro de Madrid y Movimiento Feminista critican el negacionismo y la "hipocresía" política con la prostitución por el 25N

Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid presentan la manifestación por el 25N - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid han criticado, con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, "el negacionismo de la ultraderecha y la negligencia de las instituciones en la lucha contra la violencia machista", así como la "hipocresía" de la clase política con la prostitución.

"Denunciamos que se hable de la prostitución de altos cargos pero realmente es una ley incumplida impulsar una ley abolicionista, es un tema en el que deberían ponerse de acuerdo", han advertido este jueves las portavoces de las organizaciones en la rueda de prensa en la que han presentado la manifestación convocada el próximo martes por el 25N en Madrid.

La manifestación saldrá a las 18.30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. Según han detallado las asociaciones, la convocatoria pone el foco en el negacionismo de la ultraderecha; en el "abandono y la negligencia" de las instituciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; y en la "relajación" de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Para las organizaciones madrileñas, la desprotección frente a los asesinatos "es violencia institucional y el abandono y la negligencia ponen en riesgo la protección de miles de mujeres".

Las organizaciones feministas subrayan la necesidad de una revisión urgente de las políticas de protección que se hace evidente en casos como la desastrosa gestión de las pulseras telemáticas de control de los agresores machistas. "La desprotección frente al feminicidio es una grave negligencia y una violencia institucional que se añade a la violencia machista", denuncian el Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid.

En este sentido, exigen que se destinen a la lucha contra la violencia todos los recursos y todas las políticas públicas necesarias y que "se corrijan los fallos estrepitosos que han dejado sin protección a las mujeres que se habían atrevido a denunciar".

Las portavoces de las asociaciones han reclamado la asunción de responsabilidades por las pulseras, analizar qué fallos ha habido y cambiarlo, "pero de forma transparente".

"No nos sirve solamente que nos digan que no ha habido víctimas mortales. Queremos saber qué ha ocurrido, qué está fallando en el sistema. Hay que asumir responsabilidades y para ello lo primero que hay que hacer es transparencia en el análisis", han advertido.

DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS

Entre las demandas de las organizaciones de mujeres, destacan una mayor diligencia en la lucha contra la violencia sexual, "una violencia infradenunciada que se ceba especialmente contra las más jóvenes"; o la anulación de las visitas del progenitor que se encuentre en proceso penal o con indicios fundados por violencia machista o una mayor eficacia en la proteccción de las niñas y adolescentes tuteladas por el Estado, "frecuentemente desamparadas frente a la captación por redes delictivas".

A esas demandas se suma la exigencia de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional y de una legislación que proteja a las mujeres de la explotación reproductiva, que se realiza a través del alquiler de vientres y de la extracción de óvulos.

Asimismo, denuncian la "desprotección" ante la violencia normalizada por la pornografía, "cada vez más accesible y cada vez por consumidores más jóvenes"; y aseguran que la violencia contra las mujeres "es también un problema de salud pública y que el sistema sanitario, por ser el más universal y al que más recurren las víctimas, tiene un papel fundamental".

En este sentido, destacan que en varias comunidades autónomas existen herramientas de detección temprana de la violencia -test de cribado- "cuya eficacia depende de que el personal sanitario sepa reconocerla y abordarla".

"Detrás de los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía hay negligencia, hay violencia institucional, y también recortes y privatización", reprochan las organizaciones feministas, que exigen depurar todas las responsabilidades políticas en esta crisis, y en su caso, las responsabilidades penales.

También consideran que hay violencia institucional detrás del acoso a las mujeres que ejercen su derecho a abortar. "Es violencia institucional administrar bloqueadores de la pubertad a menores sanos y hormonar a adolescentes disconformes con los estereotipos sexistas", apuntan.

Para las asociaciones feministas, "el demostrado carácter experimental de esas terapias es razón suficiente para detener su aplicación". "Frente a la violencia, los derechos que exigimos son para todas las niñas y todas las mujeres", señalan.

"Y los fundamentalismos patriarcales limitan gravemente la vida de las mujeres y las niñas, restringiendo sus derechos, su movilidad y su presencia en el espacio público. El velado de las mujeres y las niñas es la bandera visible del sometimiento", agregan.

Las organizaciones feministas de Madrid han concluido haciendo hincapié en que "la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado", por lo que creen que "es imperativo que las instituciones recuperen el impulso en la defensa de los derechos de las mujeres".