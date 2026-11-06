Irene Montero acusa al Gobierno y señala a Robles por "ejecutar" en Ceuta "una gravísima violación de derechos humanos"

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental.- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y candidata a la presidencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de España y, en concreto, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de "ejecutar" en Ceuta "una gravísima violación de derechos humanos".

"La tortura que se está ejerciendo contra personas migrantes, fundamentalmente chavales, en Ceuta es una gravísima violación de derechos humanos ejecutada por el Gobierno de España", ha denunciado Montero, este viernes, en un encuentro informativo organizado por Europa Press y celebrado en el Hotel InterContinental.

Así se ha pronunciado tras ser preguntada por la reciente denuncia de Amnistía Internacional, que ha documentado en Ceuta 28 nuevos casos de palizas, vejaciones y torturas por parte de militares contra migrantes.

En concreto, Montero ha señalado a Margarita Robles, como máxima responsable del Ministerio de Defensa. "¿De quién dependen los militares? De la número '2' de Pedro Sánchez, Margarita Robles. Y es muy grave, lo digo sin paños calientes", ha subrayado.

Para Montero, la "situación de emergencia humanitaria" en Ceuta se "se ha creado intencionadamente" y "se podría haber evitado" porque, a su juicio, España está "sobradamente preparada" para dar una acogida de emergencia a las personas migrantes que entraron en Ceuta "en cuestión de pocos días", como se hizo, según ha recordado, con los refugiados de Ucrania o los venezolanos.

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno considera que esto tiene que ver con "una decisión política europea y española de externalizar las fronteras y militarizar las fronteras, pagando a terceros países, como Marruecos o Mauritania, para que hagan el trabajo sucio".

"La pregunta es: ¿Por qué le damos ese poder a Marruecos que es además un aliado de Trump y de Netanyahu? Y lo digo sabiendo cuál es la responsabilidad del Gobierno y también teniendo clarísimo que el Partido Popular y Vox van a hacer cero, nada, para cambiar esa pérdida de control y esa entrega de poder a una dictadura como la marroquí", ha puntualizado, al tiempo que ha abogado por romper la "amistad" con "peligros para la humanidad" como Donald "Trump".

Frente a ello, ha propuesto "abrir vías y legales y seguras" para que los migrantes no tengan que arriesgar su vida en una patera pagando "cinco o diez veces más" de lo que pagarían por un billete de avión a Madrid.

Además, ha precisado que el problema no es la migración sino "el racismo" y ha remarcado que los migrantes no son los culpables de los problemas que hay en el país. "¿De quién es la culpa que se alarguen las listas de espera: de un chaval que ha venido en patera a buscar un trabajo o de Ayuso y de Quirón? ¿De quién es la culpa que la gasolina esté a 2 euros: de una persona migrante que vive en nuestros barrios o de Trump que está haciendo guerras por negocio?", ha planteado.