Una persona muestra un cartel durante la manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asistentes a las manifestaciones convocadas este miércoles 25 de noviembre por Foro de Madrid y Movimiento Feminista y por la Comisión 8M han asegurado que la violencia de género no es una prioridad para los partidos políticos, y una joven de 20 años ha afirmado que no lo es para "absolutamente ninguno".

Así lo han trasladado a Europa Press mujeres de distintas edades que han participado en ambas marchas, a cuatro días de las elecciones del domingo 29 de noviembre.

Valeria, de 20 años, cree que no lo es para ningún partido: "absolutamente ninguno". por su parte, Marga, de 71 años, ha opinado que "no lo está siendo lo que debería ser". A su juicio, si es una prioridad, lo es "en la rama de la izquierda", mientras que de la derecha ha dicho que "lo que quieren es quitarnos toda protección". Ha expresado su esperanza de que ninguna de las presentes vote a la derecha.

DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA AL ABOLICIONISMO

Silvia, de 52 años, considera que "tendría que serlo". Ha explicado que, por ser mujer y tener más de 50 años, "nadie quiere" contratarla, algo que ha definido como "una violencia económica".

Preguntadas por la primera medida que pedirían al próximo Gobierno en materia de igualdad, sea del partido que sea, Silvia ha reclamado que a la hora de contratar "no miren la edad de las mujeres" y que no se discrimine por este motivo.

Alba, de 22 años, ha pedido al futuro Ejecutivo "que reflexione". Ha reclamado que las víctimas de violencia de género no necesiten "un documental grabado de tu agresión para que te hagan caso" y que no se cuestione cómo iban vestidas ni si habían bebido.

Marga ha pedido la ley abolicionista, que ha descrito como "una agresión muy fuerte hacia las mujeres", y que funcione bien "todo el sistema de protección", incluidas las pulseras antimaltrato y la judicatura. Sobre los jueces, ha opinado que "a lo mejor los tienen que cambiar o renovar".

Por último, Celia, de 67 años, ha reclamado la ley de trata, que según ha indicado todos los gobiernos llevan en sus programas, pero "nunca sale para adelante". La ha vinculado con la prostitución, porque, ha dicho, hay una parte importante de la prostitución que es trata.

MÁS EDUCACIÓN FEMINISTA

Asistentes a la marcha de la Comisión 8M por el 25N reclaman al Gobierno medidas más duras contra la violencia machista y una apuesta decidida por la educación feminista.

Tatiana, de 37 años y de origen colombiano, ha acudido a la marcha con su hija de diez años. Éstas serán las primeras elecciones en las que vote tras obtener la nacionalidad.

Al ser preguntada por las propuestas de igualdad y violencia machista de las formaciones, ha incidido en que "cada partido tiene sus historias". De cara al gobierno que resulte elegido, ha pedido que se revisen las leyes contra la violencia de género para que los registros y responsabilidades no se limiten a parejas o exparejas, sino que incluyan también las agresiones y asesinatos ocurridos en la calle para que no queden en el olvido. Asimismo, ha reclamado que se amplíen los datos y se aborde este tipo de violencias sin restringirlo a un único ámbito.

Finalmente, ha subrayado la importancia de la educación en escuelas, colegios y universidades para hablar abiertamente de igualdad de género, violencia machista y distintos tipos de violencia.

"Los profesores también tienen que poner de su parte y enseñarle a los niños. Ellos son el futuro, si no les enseñamos nada, si no les inculcamos valores, si no les enseñamos lo que de verdad está pasando en el mundo, pues no se enteran", ha concluido.

REALIDAD CONOCIDA "AUNQUE ALGUNOS PARTIDOS INTENTEN NEGARLA"

Por su parte, Alejandra, de 24 años, opina que la igualdad y la violencia de género no han ocupado un espacio central en la campaña, ya que el "foco mediático se ha dirigido hacia otros asuntos como la vivienda, la sanidad o la corrupción". Aunque señala que no se ha hablado demasiado del tema, sostiene que es una realidad evidente y conocida por todos, pese a que algunos partidos políticos intenten negarla.

Sobre las prioridades del próximo gobierno, indica que la primera medida debería centrarse en la vivienda, mientras que en materia de violencia de género cree que no basta solo con impulsar o reformar leyes. Defiende que el cambio real pasa por invertir más en educación y formar en feminismo a actores clave del sistema, como jueces, policías y profesores. "Ahí donde podemos eh erradicar el problema de raíz: en la educación, creo yo", ha resumido.

EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PRIMA "LO FANGOSO"

La defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad ha sido el principal motivo que llevó a Jesús, de 68 años, a acudir a la manifestación, donde ha acudido acompañado de su pareja, Mercedes, de 67. Ambos se han mostrado afines a Podemos y han coincidido en señalar la necesidad de proteger tanto los derechos sociales como los servicios públicos frente a lo que perciben como un retroceso generalizado.

A preguntas de Europa Press, Jesús ha lamentado que en las campañas electorales suelan imponerse "lo fangoso" frente al debate sobre la igualdad y los derechos de mujeres y hombres.

Sobre qué debería priorizar un nuevo gobierno tras las elecciones en materia de igualdad y violencia de género, ha advertido de que las mujeres asesinadas "parecen no importar a nadie" y que la sociedad no puede acostumbrarse a esa realidad, por lo que ha reclamado medidas "urgentes e incluso duras".

VIVIENDA PARA JÓVENES Y MAYORES

Asimismo, ha situado el acceso a la vivienda como una necesidad básica no solo para los jóvenes, sino también para las personas mayores. "Parece que los mayores puede que estén más asentados, pero no todos", ha indicado.

Por su parte, Mercedes ha expresado su malestar por la escasa presencia mediática de Podemos en debates y televisión, y ha atribuido su pérdida de peso electoral a campañas de bulos y mentiras dirigidas contra el partido, mencionando al excomisario Villarejo y al PP. En este sentido, ha explicado que su presencia en la calle responde a la defensa de los derechos de las mujeres, las pensiones, las escuelas públicas y la prevención de un eventual retorno del servicio militar para hijos y nietos.

Mercedes ha centrado buena parte de su intervención en la situación de su municipio, Alcalá de Henares, donde ha denunciado la falta de plazas en institutos públicos frente a alternativas privadas de alto coste, así como el cierre de colegios y aulas. Asimismo, también ha criticado lo que ha definido como un desmantelamiento de la sanidad pública y del hospital local.