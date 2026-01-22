Plataforma de mayores traslada a la Agencia de Protección de Datos su "preocupación" por los "riesgos" de la IA

Archivo - Persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha trasladado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) su "preocupación" por los "riesgos" de la Inteligencia Artificial al tratar "datos sensibles" de "salud, dependencia o situación social".

Así lo han expresado durante un encuentro con el fin de impulsar de forma operativa el Protocolo General de Actuación, suscrito por ambas entidades hace dos años, que tiene como eje central "garantizar que la digitalización de la sociedad no vulnere los derechos fundamentales de las personas mayores".

En la reunión han participado el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino; su adjunto, Francisco Pérez, y varios miembros del equipo de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones de la institución. Por parte de la PMP, han asistido su presidente, Jesús Norberto Fernández; y los vicepresidentes José Luis Fernández y Álvaro García.

Según ha explicado la PMP en un comunicado, durante el diálogo, la PMP ha puesto énfasis en "los servicios financieros, el comercio electrónico, o la suplantación de organismos públicos y el uso creciente de tecnologías basadas en inteligencia artificial en contextos biomédicos, sociosanitarios y de cuidados dirigidos a personas mayores".

En este sentido, ha trasladado a la AEPD su "preocupación por los riesgos que puede suponer la aplicación de sistemas de inteligencia artificial que implican el tratamiento de datos especialmente sensibles, como los datos de salud, dependencia o situación social, cuando estos sistemas no incorporan desde su diseño garantías suficientes de transparencia, minimización de datos, accesibilidad y control efectivo por parte de las personas usuarias".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "asegurar que la innovación tecnológica en el ámbito de los cuidados se desarrolle con pleno respeto a los derechos fundamentales, sin generar nuevas formas de discriminación, exclusión o pérdida de autonomía".