Bruselas propone una 'app' europea para que los menores denuncien ciberacoso y reciban apoyo

Archivo - Dos niños estudian en casa por medio de un ordenador - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este martes un plan de acción para proteger a los menores europeos del acoso en Internet, una estrategia que reclama más cooperación y sensibilización contra el ciberacoso desde los Estados miembro y que plantea como medida clave la creación de una aplicación europea que permita a los menores que son víctimas de acoso denunciar su caso y recibir apoyo.

Será una herramienta "fácil de usar y segura" para garantizar que los menores encuentran un canal sencillo para denunciar las situaciones de acoso, almacenar y reunir con ella pruebas que reenviar después al canal nacional adecuado y, entretanto, recibir también apoyo. Para ello, los servicios comunitarios ofrecerá a los Estados miembro un plan de aplicación al que recurrir para "adaptar, traducir y conectar" la información recabada con la 'App' con los servicios nacionales correspondientes.

El plan de acción presentado este martes por Bruselas busca hacer frente de manera coordinada al auge de los casos de acoso a menores en Internet, con medidas que buscan reforzar la prevención, el apoyo a las víctimas y la rendición de cuentas por la actividad online.

"Lo que sucede online es la vida real", ha avisado la comisaria de Demografía, Dubravka Suica, para quien un entorno digital seguro para los menores es prueba de "un mundo mejor", porque los niños "merecen crecer, aprender y prosperar de forma segura ya sea online como fuera".

"Combatir el ciberacoso significa salvar vidas, porque el ciberacoso daña, duele y, a veces, se lleva a las personas que amamos. Es una pandemia que debemos abordar", ha dicho, por su parte, el comisario de Juventud, Glenn Micallef.